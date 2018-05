I Love Books, quando la Letteratura sposa il Cinema

(@BassoFabrizio)



Si continua a dire che si legge poco ed è anche vero. L'Italia, poi, fa parte della retrovia mondiale in termini di affetto verso il libro. Ma c'è un fenomeno che va in contro tendenza e ribalta le statistiche. I Festival di Letteratura sono affollatissimi, hanno sviluppato un fenomeno che si chiama turismo culturale e che segna numeri importanti. Il cinema, talvolta a corto di idee originali, guarda con cupidigia a quel mondo di carta che, invece, di idee pare ne abbia infinite. Anche a maggio Sky Cinema Passion si conferma l'isola felice di questo connubio tra cinema e letteratura attraverso un ciclo di film che comprende alcune tra le migliori pellicole tratte da romanzi. L'appuntamento è ogni lunedì dal preserale alla seconda serata. si comincia lunedì 7 con CASA HOWARD, il raffinato dramma con Anthony Hopkins ed Emma Thompson tratto dal romanzo omonimo di Edward Morgan Forster; il film è stato premiato a Cannes con 3 Oscar® cui si è aggiunto 1 Golden Globe; la prima e la seconda serata sono dedicate a due adattamenti da opere di Shakesperare, ROMEO + GIULIETTA di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio e Claire Danes, e MOLTO RUMORE PER NULLA diretto e interpretato da Kenneth Branagh con un super cast capitanato da Keanu Reeves, Kate Beckinsale e Denzel Washington.



Lunedì 14 in preserale Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow sono i protagonisti del thriller tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, IL TALENTO DI MISTER RIPLEY: Stati Uniti, anni Cinquanta, a un ricevimento il giovane Tom Ripley conosce il padre di Dickie, un suo coetaneo ricco e viziato partito per l'Italia ed evaporato nel nulla. Il padre affida a Tom il compito di recarsi sul posto e riportargli il figlio. Tom trova e conosce Dickie e anche la sua fidanzata Margie ed entra in contatto con il loro spensierato mondo...Si prosegue poi con il film sull’infanzia violata CORRI RAGAZZO, CORRI dal romanzo omonimo di Uri Orlev; ecco dunque il dramma tratto dal romanzo di Michael Cunningham THE HOURS, per cui Nicole Kidman nei panni di Virginia Woolf ha ottenuto Oscar®, Golden Globe e Orso d’argento a Berlino.



Lunedì 21 è la volta del capolavoro di Aleksandr Puskin, nel melodramma con Ralph Fiennes e Liv Tyler ONEGIN: lui è un ricco latinfondista russo, un uomo coraggioso ma anche ironico e disincantato. Con l'amico Vladimir conosce le sorelle Olga e Tatiana, due ragazze semplici e allegre.Vladimir si fidanza con Olga... Segue il remake di un capolavoro di Stanley Kubrick, tratto dal celebre romanzo di Vladimir Nabokov, LOLITA con Jeremy Irons, un film e un romanzo che hanno turbato più generazioni, a partire dall'incipit Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia. Lo-li-ta: la punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato per battere, al terzo, contro i denti. Conclude in seconda serata la commedia Pierce Brosnan e Toni Collette NON BUTTIAMOCI GIÙ tratta dal romanzo di Nick Hornby.



L’ultimo appuntamento del ciclo, lunedì 28, prevede l’indimenticabile, impareggiabile Audrey Hepburn nei panni di una provinciale in scalata sociale a New York in COLAZIONE DA TIFFANY, dal romanzo omonimo di Truman Capote: la vita di Holly Golightly, una ragazza dolce e caparbia, cinica e sognatrice raccontata da un aspirante scrittore, suo amico e vicino di casa; emozioni forti con l’intenso film al femminile con Emma Stone e Octavia Spencer premiata con l’Oscar® THE HELP, dal romanzo omonimo di Kathryn Stockett; chiude la giornata la vicenda rocambolesca tratta dal bestseller di Daniel Pennac, IL PARADISO DEGLI ORCHI. E' la storia di Benjamin Malaussène, che di mestiere fa il capro espiatorio. Che significa? Semplice, viene insultato dai clienti per oggetti malfunzionanti. Il lavoro è molto duro e talvolta umiliante ma Benjamin non può mollarlo perché ha una famiglia molto numerosa da mantenere. Qualcosa cambia quando nei grandi magazzini iniziano a esplodere bombe.