Power Rangers, tutti uniti contro il Male

Venerdì 4 maggio alle 21.15 i supereroi che hanno appassionato un’intera generazione tornano in scena su Sky Cinema Uno con una super prima tv: cinque ragazzi problematici diventeranno giustizieri mascherati per salvare la Terra dalle forze del Male.

C’erano una volta i Power Rangers, i supereroi che lottavano contro i malvagi da tutta la galassia in una serie tv che ha appassionato un’intera generazione. E ci sono ancora, perché la loro popolarità è stata tramandata fino a oggi, con i cinque paladini della giustizia protagonisti di una spettacolare resurrezione cinematografica.

Power Rangers, in prima visione tv venerdì 4 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, traspone su pellicola le avventure televisive di quegli amatissimi eroi. Cinque ragazzi problematici che, per scelta del destino, si ritrovano a vestire i panni dei giustizieri mascherati per proteggere la Terra dalle forze del Male.

L’unico modo in cui i Rangers potranno sconfiggere la temibile Rita Repulsa, sarà fidarsi l’uno dell’altro e abbandonarsi all’immenso potere dell’amicizia. Ma nella battaglia contro i malvagi i nostri eroi dovranno essere disposti a mettere in gioco tutto quanto.

Oltre ai cinque giovani attori protagonisti - i “Power Rangers” Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G e Ludi Lin – nel cast del film diretto da Dean Israelite spicca, nei panni della perfida Rita, una diva come Elizabeth Banks, nota al grande pubblico per avere preso parte alla serie tv Scrubs e per i suoi tanti ruoli in film come i tre Spider-Man di Sam Raimi, Hunger Games e Magic Mike XXL.