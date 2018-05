Le donne della mia vita su Sky Cinema Uno

Tre donne, tre età diverse, tre concezioni della femminilità e dell'essere donna nel 1979. Le donne della vita con Annette Bening, Greta Gerwig ed Elle Fanning ti aspetta su Sky Cinema Uno, martedì 1 maggio alle 21.15.

In una grande casa vivono una donna indipendente con il giovane figlio Jamie e una coppia composta da una femminista e un hippie. Al gruppo si unisce una giovane ragazza, amica d’infanzia di Jamie. Ad intrufolarsi nella casa è anche Julie (Elle Fanning), della quale Jamie è segretamente innamorato. Sono queste le donne della vita di Jamie che gli insegneranno a stare a questo mondo. Donne forti e indipendenti che lo aiuteranno a crescere in una delle fasi più difficili dell'essere umano: l'adolescenza, quel momento in cui non si è più bambini ma non si sa come diventare adulti.

Jamie è la voce narrante della pellicola, ma il film non è tanto un coming-of-age movie su un adolescente, quanto piuttosto un ritratto delle donne che lo hanno aiutato a crescere, soprattutto un omaggio alla figura della madre, alla sua forza nell'attraversare tempi duri. Buona prova di regia per Mike Mills seppur la sceneggiatura risulti un po’ troppo lunga. Protagonista del film è anche la musica, ci fa percepire il cambiamento che avanza: dai Buzzcocks ai Talking Heads, dai Sex Pistols ai Black Flag.

Le donne della mia vita è un film di formazione, a cavallo tra gli anni 70 e 80, che delinea l’inizio di un cambiamento sociologico molto forte che si otterrà solo negli anni 80. Mike Mills ci porta all'interno di un mondo affascinante e profondo, dove varie storie si intrecciano in questa grande casa. La storia è nostalgica ma anche piena di brio, di una singolare maternità, di una famiglia allargata che con dignità e orgoglio affronta le incognite di un futuro. I personaggi sono tutti trattati in modo magistrale: hanno una vita e un passato profondo e complicato, di cui veniamo man mano a conoscenza.