Il Premio: guarda i video

A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, Sky Cinema Hd presenta, in prima tv, Il Premio, il film diretto da Alessandro Gassmann e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano in collaborazione con Vision Distribution. Nel cast, oltre ad Alessandro Gassmann, Gigi Proietti,Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Matilda De Angelis. Appuntamento Lunedì 30 aprile alle 21.15 in prima tv su Sky Cinema Uno HD (Disponibile anche su Sky On Demand) GUARDA I VIDEO

A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, Sky Cinema presenta Il premio, il film diretto da Alessandro Gassmann (Tutta colpa di Freud, Gli ultimi saranno ultimi), prodotto da Fulvio e Federica Lucisano in collaborazione con Vision Distribution, in prima tv lunedì 30 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (Disponibile anche su Sky On Demand).

Una commedia incentrata sulle vicende di Giovanni Passamonte (Gigi Proietti) un cinico scrittore di best seller di successo internazionale, con diverse mogli e numerosi figli alle spalle, che un giorno scopre di aver vinto un Premio Nobel per la letteratura. Per paura di volare, decide di recarsi a Stoccolma – sede del premio – in macchina, accompagnato dal suo assistente personale Rinaldo (Rocco Papaleo, Basilicata coast to coast, Un boss in salotto).

Al lungo viaggio in auto partecipano anche i due figli di Giovanni, Oreste (Alessandro Gassmann), personal trainer, e Lucrezia (Anna Foglietta, Nessuno mi può giudicare, Perfetti sconosciuti), blogger di successo.

La strada da Roma a Stoccolma si trasformerà in un percorso denso di imprevisti in cui il gruppo incontrerà curiosi personaggi, rivelandosi per tutti un’occasione unica per affrontare dinamiche familiari rimaste irrisolte e conoscersi veramente.

Un film che racconta il viaggio di una famiglia “diversa”, come afferma lo stesso Gassmann, "Un road movie che rappresenta un viaggio mai fatto, dove racconto fatti mai accaduti ma che sarebbero potuti accadere. Riderete, farete scoperte, vi appassionerete alle vicende tragicomiche di questa famiglia, e vi verrà voglia di fare un viaggio simile con le persone che amate". Ad impreziosire il cast anche Marco Zitelli nel ruolo di Andrea e Andrea Jonasson in quello di Melissa.

IL PREMIO arriva in prima tv lunedì 30 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (Disponibile anche su Sky On Demand).