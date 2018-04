Su Sky Cinema è subito Weekend da Star con Michelle Pfeiffer

Sabato 28 e domenica 29 aprile in occasione dei sessant'anni della bellissima Michelle Pfeiffer , Sky Cinema Passion in prima e seconda serata le dedica una speciale programmazione: Una vedova allegra… ma non troppo , Grease 2 , Paura d’amare e Wizard of lies . Disponibile anche On Demand all’interno della collezione Michelle Pfeiffer (dal 29 aprile).

Il 29 aprile la bellissima e talentuosa Michelle Pfeiffer compie 60 anni e per la speciale occasione Sky Cinema Passion dedica proprio a lei il consueto appuntamento Weekend da Star del 28 e 29 aprile. Sabato dalle 21.00 sono previsti il romantico sequel del cult con John Travolta, Grease 2 e la gangster-comedy diretta da Jonathan Demme Una vedova allegra… ma non troppo, la storia di Angela, vedova di un elegante e fortunato killer. Il marito glielo ha ammazzato personalmente il suo boss Tony Russo, detto "il tigre", un napoletano immigrato a New York che credendosi onnipotente, cerca in ogni modo di conquistare Angela. Lei cerca invano di sfuggire alle sue attenzioni, perfino traslocando con il figlioletto in un quartiere popolare in cui si cerca un lavoro modesto. Senza che se ne accorga, Angela è tallonata da due agenti dell'FBI - Mike Downey e il suo collega - convinti che, seguendo pazientemente la donna, Russo e la sua banda cadranno finalmente nelle loro mani.

Domenica la troviamo al fianco di due mostri sacri della recitazione: in prima serata Al Pacino nell’intenso e romantico Paura d’amare. Qui, troviamo Johnny che è stato in carcere, ha due figlie e ha divorziato dalla moglie: mentre Frankie è stata segnata da una delusione d'amore. Lui fa il cuoco e lei la cameriera e lavorano nello stesso ristorante. Dopo aver preso una tremenda cotta ci penserà Johnny a far tornare il sereno nel cuore di Frankie. Il film di Garry Marshall ha la struttura narrativa della classica commedia americana ma, a differenza di questa, si caratterizza per il gusto intenso e reale del rapporto tra i protagonisti. Il regista di Pretty Woman dirige sapientemente un'opera all'apparenza banale, grazie soprattutto alla sceneggiatura di Terrence McNally.

In seconda serata è la volta di Robert De Niro nei panni di Bernie Madoff, l'imprenditore accusato di una delle frodi più colossali di sempre, in Wizard of lies. Nato a New York da una famiglia ebraica, Bernie Madoff (Robert De Niro) ha iniziato la sua attività di broker negli anni sessanta. Il successo è tale che arriva anche a essere nominato presidente del Nasdaq, il listino dei titoli tecnologici statunitensi. Nessuno conosce però in realtà come operi e il mondo intero rimane scioccato di fronte al suo arresto nel 2008 da parte degli agenti dell'Fbi con l'accusa di avere messo in piedi un gigantesco schema Ponzi con cui ha truffato i suoi clienti causando un ammanco di circa 50 miliardi di dollari. Oltre a distruggere la vita dei suoi clienti, Bernie così facendo ha distrutto anche l'esistenza della sua stessa famiglia, a partire da quella della moglie Ruth (Michelle Pfeiffer).