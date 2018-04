Avaro di sentimenti e di cuore il protagonista di "Un tirchio quasi perfetto"

È luogo comune che chi è avaro con il portafogli lo è anche con il cuore. Ma i proverbi hanno sempre un fondo di verità. E in questo caso la descrizione corrisponde benissimo al personaggio raccontato nel film “Un tirchio quasi perfetto”. Per François Gautier pochi centesimi fanno la differenza. Il ricco conto in banca non è per lui motivo di serenità ma è solo uno stimolo per cercare di risparmiare ancora di più. Un vero Paperon De Paperoni che spreca tutte le sue energie nel costante tentativo di non aprire il portafoglio. E via con coupon e buoni spesa, meticolosamente raccolti e collezionati a formare un bel malloppo. E se la cassiera, al supermercato, in mezzo a tutti quei ticket di forme e colori diversi, dovesse per caso farsi sfuggire qualcosa, allora il conto va rifatto da capo, prodotto per prodotto. Quei cinque centesimi in più rischierebbero di scombinare gli obiettivi di uno spilorcio convinto. Sono molti i “trucchetti” messi in pratica da François per risparmiare: comprare cibi vicini alla scadenza, attaccare in ogni angolo della casa post-it che ricordano quando c’è il 3x2, sostituire il citofono di casa con una bella campana rumorosa per evitare di usare la corrente elettrica. E, in egual modo, “scroccare” la luce che dalla casa dei vicini illumina in parte il giardino, per fare una bella cenetta all’aperto a costo "quasi" zero.

Questa è la faticosa vita di François Gautier, violinista di talento che, oltre al successo lavorativo potrebbe aspirare anche a quello dei sentimenti se solo si decidesse ad attribuire il giusto peso al denaro. La fama di tirchio è diffusa tra tutti i suoi colleghi e, quando François palesa il suo interesse per una violoncellista, sarà molto dura convincere la ragazza che anche i tirchi possono “guarire”. Un altro elemento decisivo che contribuirà al cambiamento di François sarà la scoperta di una figlia di cui ignorava l’esistenza e che improvvisamente piomberà nella sua vita, stravolgendola completamente.