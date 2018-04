Su Sky la storia di Loving – L’amore deve nascere libero

Richard Loving è innamorato di una donna di colore: Mildred. Richard è un muratore e vive in una zona rurale della Virginia americana insieme a sua madre, una levatrice. Nel tempo libero si diletta a mettere mano ai motori delle automobili per farle vincere alle gare di strada. L’amore per Mildred è ricambiato e i due decidono di andare a Washington a sposarsi. Ma è il 1959 e la Virginia punisce con il carcere le unioni miste. A Richard e Mildred non resta che dichiararsi colpevoli e accettare un esilio di 25 anni in un altro stato. Grazie all'interessamento della lega per i diritti civili, il caso Loving versus Virginia arriverà fino alla corte Suprema. Ma i due sposi non vogliono neanche assistere al dibattito che si svolge alla Corte Suprema, sono persone troppo semplici e schive per sentirsi coinvolti in tematiche che sembrano più grandi di loro. Richard e Mildred infine sono tornati a casa e la loro storia d'amore è diventata un modello per molte altre coppie dell'epoca.

Il film ha ottenuto una candidatura a Premi Oscar e due candidature a Golden Globes. La pellicola, pur trattando argomenti di storia recente (negli Stati Uniti la Corte Suprema ha sentenziato da poco il diritto al matrimonio omosessuale), non è un film a tesi e Jeff Nichols non è un regista interessato ad anteporre il fatto storico al dramma umano. Al contrario Nichols rimane ancorato alla vita famigliare e alla coppia, in particolare al personaggio maschile.

