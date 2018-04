It Came from the Desert, il terrore arriva dal deserto

It Came from the Desert

Martedì 24 aprile va in onda in prima tv alle 21 su Sky Cinema Max l’horror incentrato su un’armata di formiche giganti che invade il New Mexico, tratto da un celebre videogioco del 1989, a sua volta ispirato a un classico B movie degli anni ’50.

In principio era Assalto alla Terra, celebre B movie del 1954 in cui delle formicone giganti invadevano il Nuovo Messico, seminando morte e distruzione. Prendendo spunto da quel film, ma anche da tutti gli altri film horror simili di quel periodo, la Cinemaware pubblicava nel 1989 il videogioco It Came from the Desert, un piccolo cult per i gamer dell’epoca.

Andiamo avanti fino al 2017, quando il regista Marko Mäkilaakso decide di girare una pellicola dallo stesso titolo, It Came from the Desert, chiaramente ispirata al videogame, ma anche a quei vecchi film dell’orrore da cui questo attingeva. Il tutto, però, è stato ovviamente aggiornato e spettacolarizzato, grazie a effetti digitali davvero… spaventosi.

Nella pellicola, le formiche giganti invadono ancora una volta il New Mexico, seminando il panico tra la popolazione, ma anche tra i partecipanti a una festa nel deserto, fra i quali si registrano anche numerosi motociclisti provetti.

Inseguimenti, scene raccapriccianti, corse contro il tempo: ci sono tutti gli ingredienti necessari a confezionare un horror movie come si deve. Di seguito trovate il trailer, da guardare con l’insetticida a portata di mano!