Facce da Cult: Pedro Almodóvar

Se c’è una Faccia da Cult, questa è quella di Pedro Almodóvar.

Il cineasta spagnolo più iconico del suo Paese sarà omaggiato da Sky Cinema Cult che lo vuole protagonista del suo consueto appuntamento di Facce da Cult.

Lunedì 23 aprile dal preserale alla seconda serata i più bei titoli firmati Almodóvar si susseguiranno culminando nel capolavoro di sensuale passione che è Carne tremula.

Ma andiamo con ordine: si parte alle 19.10 con il capolavoro Tutto su mia madre, la pietra miliare della filmografia di Pedro che vanta un cast eccezionalmente dotato composto tra le altre da Penélope Cruz e Cecilia Roth. Premiato al Festival di Cannes per la Miglior regia e come Miglior film straniero agli Oscar® e i Golden Globe, questo film osannato da critica e pubblico è un concentrato di umanità e pathos che non ha certo bisogno di presentazioni.

In prima serata andrà in onda l’originalissimo Storie pazzesche, una collana antologica di sei episodi accomunati da tema della violenza e della vendetta. Film argentino del 2014 diretto da Damián Szifrón e co-prodotto da Agustín Almodóvar e Pedro Almodóvar, è stato candidato come miglior film in lingua straniera all'87ª edizione degli Academy Awards.

Chiude l’appuntamento in seconda serata il capolavoro di passionale sensualità che è Carne tremula, con un trio da chapeau composto da Penélope Cruz, Francesca Neri e Javier Bardem.

Non perdete i tre appuntamenti con il cinema d’essai firmato Pedro Almodóvar all’interno del filone Facce da Cult. Lunedì 23 aprile Tutto su mia madre, Storie pazzesche e Carne tremula vi aspettano assieme a un Almodóvar in stato di grazia!