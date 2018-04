La verità negata: processo all'Olocausto

Appuntamento, in prima tv, venerdì 20 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno - Rachel Weisz interpreta la scrittrice Deborah E. Lipstadt nel legal drama tratto da un’opera di quest’ultima. Nel 1996 l’accademica americana di origine ebrea Lipstadt intraprende una battaglia legale contro il negazionista dell’Olocausto David Irving (Timothy Spall), che a sua volta l’aveva citata in giudizio per diffamazione, dopo aver assistito a una sua conferenza. Nei quattro mesi di processo che ne seguono, la scrittrice e il suo avvocato (Tom Wilkinson) devono provare una verità fondamentale, che l’Olocausto non è un’invenzione.

Basato sul famoso libro Denial: Holocaust History on Trial” La verità negata (Denial) racconta della battaglia legale intrapresa da Deborah E. Lipstadt, interpretata dal premio Oscar Rachel Weisz, per il riconoscimento di eventi storici, contro David Irving (Timothy Spall, candidato al premio BAFTA), che citò Deborah Lipstadt in giudizio per diffamazione dopo che lei lo accusò di negazionismo dell'Olocausto. Il sistema legale britannico prevede che, nei casi di diffamazione, l'onere della prova spetti all'imputato; pertanto, spettò a Lipstadt e al suo gruppo di avvocati guidato da Richard Rampton (Tom Wilkinson, candidato al premio Oscar) provare una verità fondamentale, ovvero che l'Olocausto era un evento storico reale. Diretto da Mick Jackson, vincitore dell'Emmy Award (Temple Grandin; Temple Grandin - Una donna straordinaria), e adattato per lo schermo da David Hare, candidato al premio Oscar e al BAFTA con il film The Reader (The Reader - A voce alta), La verità negata (Denial) è un film avvincente, basato su uno dei più importanti e recenti casi legali sull'argomento. I produttori sono Gary Foster e Russ Krasnoff.