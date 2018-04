Boston – Caccia all'uomo: un film per non dimenticare

Appuntamento, in prima tv, lunedì 23 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno - Il super cast composto da Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J. K. Simmons e Michelle Monaghan nel resoconto dei fatti accaduti durante la maratona di Boston il 15 aprile 2013. Il clima festivo in città è interrotto dall'esplosione di due bombe che uccidono tre persone e ne feriscono 264. In tempi rapidi la videosorveglianza permette di identificare i colpevoli, e per FBI e polizia comincia una serrata caccia all'uomo

Sono passati cinque anni dall'attentato alla maratona di Boston. Il 15 aprile del 2013, due bombe esplosero vicino al traguardo della 117esima edizione dell'evento, una tradizione della capitale del Massachussetts e una delle corse più importanti al mondo. Erano le ore 14.49 a Boston, le 20.49 in Italia. Le vittime furono tre: la statunitense Krystle Marie Campbell, 29 anni, la cinese Lu Lingzi, 23 anni, e Martin William Richard, statunitense di 8 anni. Oltre ai tre morti ci furono 264 feriti, e diversi di loro subirono amputazioni.

A questo tragico evento si rifà il film Boston – Caccia All’Uomo (Patriots Day) l’ultimo film Peter in onda, lunedì 23 aprile alle 21.15.



Una prima tv per ricordare ma anche per vivere, attraverso un potente racconto, lo straordinario coraggio dimostrato dalla città di Boston, protagonista assoluta del film che ha avuto la capacità di rimanere unita riuscendo ad arrivare ai colpevoli ed evitando in questo modo che commettessero ulteriori atti di terrore. Senza lasciarsi vincere dal panico e dalla paura, i cittadini di Boston hanno reagito cooperando, scegliendo la strada della solidarietà invece che quella della divisione, in nome di un nemico comune. La storia di Boston - Caccia all’uomo è raccontata ricostruendo precisamente come si sono svolti gli eventi e include le storie dei protagonisti: primi soccorritori, personale sanitario, investigatori, ufficiali governativi, privati cittadini e sopravvissuti. Con grande dedizione e atti di coraggio individuali la città, e il paese, sono riusciti ad uscire da questa terribile prova più forti e uniti di prima, e a mostrare al mondo che l’amore trionfa sempre sull’odio.

Nel cast del film Kevin Bacon e Mark Wahlberg oltre a J.K. Simmons che ha ottenuto un nella categoria Miglior Attore Non Protagonista un premio Oscar, un Golden Globe, un BAFTA e un SAG Award.