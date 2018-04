Sky Cinema Max Collection, il meglio dal 16 al 22 aprile

Fino al 1° maggio, il Max delle emozioni è in onda su Sky Cinema Max Collection, il canale pop up che ogni giorno dedica una maratona tematica agli attori più tosti e ai generi cinematografici a maggiore tasso di adrenalina. Ecco che cosa ci aspetta nella settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 aprile.

Si parte lunedì con Colpo Grosso!, un’intera giornata dedicata agli heist movie, ovvero ai “film di rapina” più emozionanti. The Italian Job e Point Break – Punto di rottura sono tra i titoli in programmazione, ma il culmine sarà, in prima serata, Bastille Day – Il colpo del secolo, in cui un misterioso gruppo terroristico minaccia una serie di attentati a Parigi, ma ha in realtà un secondo fine che va ben al di là dell’ideologia.

Martedì 17 è il John Travolta Day, giorno dedicato a uno degli attori più noti degli ultimi decenni, protagonista oltretutto di una spettacolare “resurrezione cinematografica” con Pulp Fiction, tra i film in programmazione. La prima serata sarà dedicata a Criminal Activities, in cui un gruppo di vecchi amici si butta a capofitto in un investimento che si rivelerà poi una truffa, trovandosi così nei guai.

Il 18 è tutto per uno dei grandi maestri di arti marziali del cinema, il belga Jean-Claude van Damme, protagonista di titoli action come Double Impact – Vendetta finale e Lionheart – Scommessa vincente, oltre che di 6 Bullets, in prima serata.

Giovedì 19 è tempo di A Tutto Sport, con alcuni dei film sportivi più emozionanti di sempre. Stiamo parlando di pellicole ad alta velocità come Giorni di tuono, ma anche dedicate alla passione per il pallone come Goal! Il Film, in prima serata, storia di un giovane calciatore messicano che parte alla volta dell’Inghilterra per guadagnarsi un posto da titolare nel Newcastle United.

Venerdì una non-stop del mistero con la Trilogia Dan Brown, i cui tre titoli Il Codice Da Vinci (anche in prima serata), Angeli e Demoni e Inferno verranno riproposti a ciclo continuo, assieme allo speciale Racconti di Cinema: Trilogia Dan Brown.

Il weekend inizia sabato 21 con 100% Thriller, con film imperdibili come The Jacket e Collateral, o ancora Good People, pellicola in prima serata in cui James Franco e Kate Hudson sono due americani trasferitisi a Londra, che trovano nella loro casa in affitto un cadavere e una valigia piena di soldi.

Si conclude il fine settimana con Viaggi nel Tempo, una giornata davvero sbalorditiva, in bilico tra passato, presente e futuro. La prima serata è per Timeline, pellicola ispirata all’omonimo romanzo di Michael Crichton, in cui un gruppo di giovani archeologi parte alla volta del XIV secolo per salvare il direttore degli scavi in cui sono impegnati.