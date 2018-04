One Piece Gold, da manga e anime dei record a Sky Cinema Family

Appuntamento, in prima tv, mercoledì 18 aprile alle 21.00 su Sky Cinema Family - Dal manga più venduto al mondo, una spettacolare animazione ricca di azione che in Giappone, il paese d’origine, ha registrato incassi record. Luffy e la sua ciurma di pirati, durante una delle loro avventure, incappano nella nave-città di Gran Tesoro, un luogo dominato dai casinò e dal gioco d’azzardo. Ben presto il losco proprietario di Gran Tesoro lancia una sfida che Luffy non può rifiutare, ma se quest’ultimo dovesse perdere, sarà alla sua mercé.



È un fenomeno che dura da 19 anni, quello del manga più venduto di sempre (circa 380 milioni di copie), One Piece, creato nel 1997 da Eiichiro Oda. La sua storia di pirati condita di fantasy e humour, diventata anche un anime nel 1999, è entrata nel 2015 persino nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con la maggior tiratura. Un successo che è diventato mondiale grazie anche ai film animati prodotti dal 2000.



Il 13/o, One Piece Gold - Il Film diretto da Hiroaki Miyamoto, con Oda come creatore e produttore generale, arriva, in prima tv, mercoledì 18 aprile alle 21.00 su Sky Cinema Family.

L'ambientazione è in un mondo ricoperto quasi interamente dagli oceani, con un unico continente, la Linea Rossa.L'eroe/antieroe di Oda è il giovane Monkey D. Luffy (o Monkey D Rufy, detto anche Rubber, nella versione italiana dell'anime), che grazie a uno dei frutti del diavolo capaci di donare poteri soprannaturali, il Gom Gom, ha avuto il corpo trasformato in gomma con capacità infinite di estendersi e deformarsi. Sogna di diventare il re dei pirati ed è a capo della ciurma Cappello di paglia, composta dal cuoco di bordo Sanji; l'archeologa Nico Robin; la navigatrice, ex ladra, Nami; il Cecchino Usopp; lo scheletro gentiluomo Brook, il carpentiere Franky; il dottore Tony Tony Chopper e lo Spadaccino Roronoa Zoro. In questa ultima avventura decidono di andare ad arricchirsi a bordo di Gran Tesoro, la nave d'oro lunga dieci km, regno dell'intrattenimento (come modello i realizzatori del film hanno usato casinò, alberghi e numeri musicali visti a Las Vegas). Leader assoluto a bordo, è l'imponente Gild Tesoro, che alterna numeri da intrattenitore a deliri da dittatore e l'uso dei poteri (tra i quali far cadere pioggia di polvere d'oro che gli permette di ottenere un controllo sui visitatori) per rendere schiavi tutti quelli che non possono ripagare i debiti. Anche la ciurma di Cappello di paglia rischia di cadere in suo potere, ma Luffy e Company sapranno reagire, portando a una vera e propria ribellione degli 'schiavi'.