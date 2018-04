Ocean's 8: il trailer italiano ufficiale

Ecco il trailer ufficiale italiano di Ocean's 8, prossimamente nelle sale cinematografiche. Diretto dal regista candidato all'Oscar® Gary Ross con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna e Helena Bonham Carter.



Un gruppo di donne decide di fare squadra per pianificare e portare a termine il colpo del secolo a New York. Il premio Oscar® Sandra Bullock ("The blind side") è la protagonista che dà il titolo al film, accompagnata dalle attrici premio Oscar® Cate Blanchett ("Blue Jasmine") e Anne Hathaway ("Les Miserables"), oltre a Richard Armitage ("Berlin Station"), Mindy Kaling ("Inside Out"), Awkwafina ("Cattivi vicini 2"), Sarah Paulson ("Carol"), James Corden ("Into the woods"), con Rihanna ("Annie") e la candidata all'Oscar® Helena Bonham Carter ("Il discorso del re"). Il film è diretto dal regista candidato all'Oscar® Gary Ross ("Seabiscuit - Un mito senza tempo ", "Hunger Games").



La sceneggiatura di Ocean's 8 è stata scritta dallo stesso regista in collaborazione con Olivia Milch ("Dude"), da un soggetto dello stesso Ross. Il film è prodotto da Steven Soderbergh e Susan Ekins, con Michael Tadross, Sandra Bullock, Diana Alvarez e Bruce Berman come produttori esecutivi e coprodotto dalla stessa Milch.