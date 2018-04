Max 2: un eroe a quattro zampe alla Casa bianca

Appuntamento, in prima tv, domenica 15 aprile alle 21.00 su Sky Cinema Family - Le avventure non mancano in compagnia dell’astuto cane della Casa Bianca. Quando il quattrozampe ufficiale dei servizi segreti va in congedo per… maternità, è sostituito da Max, un pastore belga. Max lega in fretta con il figlio dodicenne del Presidente e non mancherà occasione in cui lo tirerà fuori dai guai.

Così ragionano i bambini: è bello avere dei divieti, così si possono infrangere. E questa è la parte più divertente del gioco. Ma quando sei contemporaneamente un ragazzino di dodici anni e il figlio del presidente degli Stati Uniti d’America, la cosa si fa complicata. Infatti non si può fare tutto quello che fanno gli altri bambini. Non si può andare dove si vuole, con chi si vuole e quando si vuole. E soprattutto bisogna sempre rispettare le regole. Ma TJ fatica a conciliare una vita normale con il ruolo ricoperto dal padre, soprattutto quando incontra una nuova compagna di avventure con cui dar sfogo alla sua vitalità. Si tratta di Alex, la figlia del presidente russo conosciuta in occasione di un incontro ufficiale alla Casa Bianca. Al ragazzo viene chiesto di accompagnare la bambina durante il suo soggiorno in città. TJ diventa presto grande amico di Alex ma quasi subito arrivano anche i guai. Per fortuna c’è Max, il pastore belga addestrato che viene assegnato alla Casa Bianca per sostituire Butch, il cane ufficiale dei servizi segreti, in congedo per "maternità". Sarà proprio Max a tirare fuori i due ragazzini da un mare di guai.

Una commedia semplice e bella, adatta a tutti, grandi e piccini. Il messaggio educativo è forte e diretto: l’amicizia vera si vede soprattutto nelle situazioni di difficoltà. E, ancora una volta, l'esempio immediato si coglie nel rapporto di amicizia tra un bambino e il suo cane.