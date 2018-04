Festival di Cannes 2018: il programma ufficiale della 71esima edizione

L’8 maggio il Festival di Cannes aprirà i battenti della sua 71ma edizione e, come da tradizione, il delegato generale Thierry Fremaux e la sua squadra hanno annunciato il programma completo nel corso della conferenza stampa ufficiale a Parigi.



Come già si era a conoscenza il film d’apertura del concorso sarà Everybody Knows (Todos lo saben) di Asghar Farhadi, con Penélope Cruz e Javier Bardem, mentre il film evento d’apertura sarà Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, con Alden Ehrenreich.



Dopo l'assenza totale dello scorso anno, torna in concorso l'Italia con i nuovi film di Alice Rohrwacher e Matteo Garrone, intitolati rispettivamente Lazzaro felice e Dogman. Se la dovranno vedere con colleghi come Jean-Luc Godard, Spike Lee, Stephane Brizé e molti altri. Valeria Golino con il suo nuovo film da regista, Euforia, sarà invece protagonista nel Certain Regard. Euphoria segna il ritorno alla regia di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea nel ruolo di due fratelli. Matteo (Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e fa l'insegnante alle scuole medie. Paiono due uomini lontanissimi finché la vita non li costringe a riavvicinarsi. Si crea una situazione complessa ed è proprio nelle difficoltà che i due avranno l'occasione per conoscersi e scoprirsi uniti oltre le aspettative.

Entrando un po' più nel dettaglio dei due film italiani in concorso, aggiungiamo che Dogman di Matteo Garrone si ispira a un episodio di cronaca nera, una vicenda che ha scosso l'Italia negli anni Ottanta e che ancora oggi, se viene rievocata in qualche discussione, se ne parla con un filo di voce. E' la storia del "canaro" della Magliana, una vicenda violentissima della Roma anni Ottanta. Edoardo Pesce interpreta un pugile dilettante che viene attirato nel negozio di toelettatura per cani e viene ucciso dal canaro interpretato da Marcello Fonte. Più lievi i toni nel film di Alice Rohwacher intitolato Lazzaro felice, un altro film bucolico che smi muove tra campagna e città, tra estate e inverno. Nel cast, tra gli altri, Nicoletta Braschi, Sergi Lopez, Alba Rohrwacher e Tommaso Ragno. Restano fuori dal cartellone del festival francese, almeno al momento, Loro di Paolo Sorrentino e Soldado di Stefano Sollima.



Questa edizione di Cannes potrebbe essere ricordata, al di là dei film, anche per la guerra ai selfie. Thierry Fremaux, delegato generale del Festival di Cannes e il direttore dell'Istituto Lumière di Lione, in questi giorni è più volte tronato sul tema dei selfie e delle foto non professionali che furoreggiano sul tappeto rosso: "A Cannes si va per guardare, non per essere visti. Li abbiamo vietati per due ragioni: una di tipo tecnico perché rallentano il ritmo di marcia sul tappeto rosso e le proiezioni e una di tipo filosofico perché Cannes è basata sul desiderio e il segreto e la pratica dei selfie va contro questa magia del tappeto rosso". A sottolineare la condivisione di questo veto è giunta l'affermazione: "In più 9 volte su 10 sono brutti", del Presidente Pierre Lescure.

Qui di seguito il programma completo:

IN CONCORSO

TODOS LO SABEN (EVERYBODY KNOWS) by Asghar Farhad

LE LIVRE D’IMAGE di Jean-Luc Godard

DOGMAN di Matteo Garrone

EN GUERRE (AT WAR) di Stéphane Brizé

NETEMO SAMETEMO (ASAKO I & II) di Ryusuke Hamaguchi

PLAIRE AIMER ET COURIR VITE (SORRY ANGEL) di Christophe Honoré

LES FILLES DU SOLEIL (GIRLS OF THE SUN) di Eva Husson

ASH IS PUREST WHITE di Jia Zhang-Ke

SHOPLIFTERS di Kore-Eda Hirokazu

CAPHARNAÜM (CAPERNAUM) di Nadine Labaki

BUH-NING (BURNING) di Lee Chang-Dong

BLACKKKLANSMAN di Spike Lee

UNDER THE SILVER LAKE di David Robert Mitchell

THREE FACES by Jafar Panahi

ZIMNA WOJNA (COLD WAR) di Pawel Pawlikowski

LAZZARO FELICE di Alice Rohrwacher

YOMEDDINE di A.B Shawky

LETO (L’ÉTÉ) di Kirill Serebrennikov

FUORI CONCORSO

SOLO: A STAR WARS STORY di Ron Howard

LE GRAND BAIN di Gilles Lellouche

SEANCE DE MINUT



ARCTIC di Joe Penna

GONGJAK (The Spy Gone North) di Yoon Jong-Bing

SEANCE SPECIALE

10 YEARS IN THAILAND di Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol & Apichatpong Weerasethakul

THE STATE AGAINSTMANDELA AND THE OTHERS di Nicolas Champeaux & Gilles Porte

O GRANDE CIRCO MÍSTICO (LE GRAND CIRQUE MYSTIQUE) di Carlo Diegues

LES ÂMES MORTES (DEAD SOULS) di Wang Bing

À TOUS VENTS (TO THE FOUR WINDS) di Michel Toesca

LA TRAVERSÉE di Romain Goupil

LE PAPE FRANÇOIS – UN HOMME DE PAROLE (POPE FRANCIS – A MAN OF HIS WORD) di Wim Wenders



UN CERTAIN REGARD

GRÄNS (BORDER) di Ali Abbasi

SOFIA by Meyem Benm’Barek

LES CHATOUILLES (LITTLE TICKLES) di Andréa Bescond & Eric Métayer

LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT di Bi Gan

MANTO by Nandita Das

À GENOUX LES GARS (SEXTAPE) di Antoine Desrosières

GIRL di Lukas Dhont

GUEULE D’ANGE (ANGEL FACE) di Vanessa Filho

EUPHORIA di Valeria Golino

RAFIKI (FRIEND) di Wanuri Kahiu

MON TISSU PRÉFÉRÉ (MY FAVORITE FABRIC) di Gaya Jiji

DIE STROPERS (THE HARVESTERS) di Etienne Kallos

IN MY ROOM di Ulrich Köhler

EL ANGEL di Luis Ortega

THE GENTLE INDIFFERENCE OF THE WORLD di Adilkhan Yerzhanov