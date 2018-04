Director’s Week: i registi top in rotazione no stop

Sky Cinema Hits dedicherà l’intera programmazione da lunedì 9 a domenica 15 aprile ai migliori registi della storia del cinema. Dai classici come Howad Hawks e Blake Edwards ai cult come David Lynch, David Cronenberg, Quentin Tarantino e i fratelli Coen fino ai Premi Oscar® per la miglior regia e agli italiani top come Ettore Scola, Vittorio De Sica, Dino Risi e Paolo Sorrentino, non perdete i tanti appuntamenti con il Cinema con la C maiuscola

Da lunedì 9 aprile fino a domenica 15 Sky Cinema Hits dedicherà l’intera programmazione a oltre trenta registi che con le loro opere hanno segnato indelebilmente la storia del cinema. Sette giorni in compagnia dei film più rappresentativi di artisti del calibro di Marin Scorsese, premio Oscar® per la Miglior regia per The Departed e Leone d’oro alla carriera nel 1995, con i suoi mitici titoli Taxi driver, Al di là della vita, Il colore dei soldi, Mean Streets – Domenica in Chiesa e Lunedì all’Inferno.

Non manca all’appello nemmeno Ron Howard, Oscar® per la Miglior regia per A Beautiful Mind. Dei suoi mitici film Sky Cinema Hits trasmetterà il top, ossia Splash – Una sirena a Manhattan, Il Codice Da Vinci, Willow e A Beautiful Mind.

Ci sarà anche Oliver Stone, il due volte premio Oscar® per la Miglior regia di Platoon e di Nato il quattro luglio. Di lui vedremo il recente Snowden, Wall Street - Il denaro non dorme mai, World Trade Center e il mitico Platoon.

Robert Zemeckis, premio Oscar® per la Miglior regia per Forrest Gump, presenzia invece con i celebri Cast Away e Allied – Un’ombra nascosta, mentre Woody Allen non mancherà con i titoli cult Zelig, Manhattan e Io & Annie che gli fruttò l’Oscar® per la Miglior regia.

Di Sydney Pollack, vincitore dell’Oscar® per la Miglior regia con La mia Africa, verranno trasmessi Come eravamo e The Interpreter.

Non poteva mancare Steven Spielberg, il due volte premio Oscar® per la Miglior regia (Schindler's List e Salvate il soldato Ryan) con una giornata intera dedicata a sue opere imperdibili come Prova a prendermi, The Terminal, Minority Report, Salvate il soldato Ryan e A.I. - Intelligenza Artificiale.

Ci saranno anche i fratelli Tony Scott e Ridley Scott con un ricca programmazione che tra i titoli più famosi vede Top Gun per il primo e Thelma & Louise per il secondo.

Tra gli altri, non dimentichiamo gli italiani Ettore Scola, Vittorio De Sica, Dino Risi e Paolo Sorrentino così come i super cult come Christopher Nolan, David Lynch, David Cronenberg, Denis Villeneuve, Quentin Tarantino e i fratelli Coen o anche i classici Howard Hawks e Blake Edwards.

Da lunedì 9 aprile sarà disponibile anche On Demand la nuova sezione Registi, con dieci collezioni dedicate a grandi autori di cinema come Pedro Almodóvar, Pupi Avati, Steven Soderbergh, Carlo Vanzina e Gore Verbinski.