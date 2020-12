I migliori film di Natale da rivedere in famiglia

15/15

A Natale i cartoni Disney sono un must. Dai film animati come “Mary Poppins” al “Canto di Natale” interpretato da Paperino & co., gli spunti non mancano. Tra questi capolavori, da non perdere, è “Frozen – Il regno di ghiaccio” (2013), uno dei più riusciti degli ultimi anni. Protagonista è l'amore tra due sorelle, Elsa e Anna, e la musica: non a caso la sua colonna sonora è diventata famosa in tutto il mondo (WEBPHOTO)