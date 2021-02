Emily Ratajkowski ha annunciato la sua gravidanza posando per Vogue America. Per lei e per il marito Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018 a sorpresa, si tratta del primo figlio. O della prima figlia. La supermodella ha infatti fatto sapere ai giornalisti che il sesso sarà lui/lei stesso/a a comunicarglielo, quando compirà diciotto anni e avrà più chiara la sua identità di genere. Nella gallery gli outfit sfoggiati in questi otto mesi di gravidanza e il selfie senza veli postato su Instragram