Divertente, toccante e d’ispirazione: sono tre degli aggettivi che Candace Bushnell usa per descrivere True Tales of Sex, Success and Sex and The City, spettacolo teatrale che la vede mente creativa e unica protagonista in scena. Un racconto che ci porta nella storia della sua vita personale e professionale, dagli esordi fino al successo. Uno spettacolo che sarà al Teatro Arcimboldi il 21 febbraio e al Politeama Rossetti il 23 febbraio

La mia conversazione con Candace Bushnell parte da una domanda: dove posso trovare il miglior Martini a New York? Candace esita per qualche istante e, giustamente, mi dice che non saprebbe consigliarmi un locale ben definito per bere un buon drink: “Bevo solo Cosmopolitan, ma credo che nella Big Apple si possa sicuramente trovare un Martini di qualità, purché abbia un buon lemon twist e sia molto secco”, mi dice sorridendo. Parte tutto da qui, dal cuore della Grande Mela, fatto di drink e locali alla moda. Di quel Cosmo, così amato da Carrie Bradshaw, alter ego di Candace Bushnell, che tanto ci ha fatto sognare con le sue Manolo. Di incontri, avventure e disavventure amorose, con la fretta che da sempre caratterizza la città. Una metropoli che negli anni è cambiata ma allo stesso tempo è rimasta sempre la stessa, e anche di questo abbiamo parlato con Bushnell.

New York, Sex and The City

Arrivare, crescere e vivere a New York, la città che non dorme mai. Creando una storia e una carriera, raccontando se stessa, tra successi e qualche disavventura, che rendono tutto più vero e anche d’ispirazione. Tutto questo, e non solo, è True Tales of Sex, Success and Sex and The City, racconto teatrale portato in scena da Candace Bushnell, mente creativa dell’iconico Sex and The City, nonché alter ego di Carrie Bradshaw. Per la prima volta a teatro in Italia, dove sarà in scena a Milano e Trieste, l’autrice che ha fatto sognare generazioni di Carrie e Samantha, porta in scena un one woman show in cui racconta la sua storia, e il suo percorso creativo, in inglese con soprattitoli in italiano. Dall’arrivo nella Grande Mela con venti dollari in tasca, passando per l’iconica rubrica sul New York Observer e l’arrivo di Sex and The City, per poi ritrovarsi single, nuovamente a cinquant’anni. Un racconto per donne di tutte le età.

Perché secondo lei è così difficile avere una relazione a New York? Crede che la velocità della vita newyorkese renda tutto più complicato?

New York è una città femminile: penso che ci siano leggermente più donne che uomini. È anche un luogo dove le persone vengono per raggiungere un obiettivo, per provare a fare qualcosa, per avere successo: arrivano per realizzare il loro sogno di carriera. E queste sono persone concentrate principalmente sull'aspetto lavorativo, e magari non cercano relazioni serie e durature, ma giusto qualcosa di passaggio. È una città competitiva, certo. Ma tutto il mondo oggi è una continua competizione.

Sex and The City fa parte della storia di ciascuno di noi. È iconico. Tutti dovrebbero leggere i suoi articoli prima di volare nella Grande Mela, giusto per capire anche come funziona la City. Le piace l'idea di essere la narratrice di questa città e delle sue avventure?

Penso che sia assolutamente meraviglioso che le persone si sentano così. Ma non è qualcosa su cui mi concentro, proprio perché sono molto concentrata sul lavoro. Ora sto facendo questo spettacolo e sono solo io in scena: è un one woman show. L'ho scritto, lo porto in scena: dietro c'è tanto, tanto da fare! Viaggio molto, certo, e questo mi piace, ma la mia vita ora è molto diversa rispetto al passato. Poi, quando avrò finito di portare a teatro questo show, non so cosa accadrà... Mi piacerebbe lavorare a un reality, vedremo se succederà, non lo so. In caso contrario, probabilmente inizierò a lavorare su un altro libro. Quindi mi concentro sempre su ciò su cui sto lavorando in quel momento, ma è davvero meraviglioso e incredibilmente lusinghiero che le persone amino molto il mio Sex and The City.