Chi è Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni

Quella tra Matteo Napoletano e Valentina Ferragni, per la verità, è una storia cominciata tempo fa. Lo scorso marzo i due sono stati fotografati in Messico , laddove entrambi erano volati per una breve vacanza. Nei locali di Tulum, erano apparsi molto affiatati, tra baci e dolci effusioni. Tuttavia, qualche giorno dopo, Chi parlava di un flirt già finito: “Dopo il viaggio segreto in Messico con il suo nuovo compagno, Valentina Ferragni è tornata single. La storia con Matteo non è decollata, pare proprio per volere di lui. E Valentina, sorella e collega della più famosa Chiara, ora balla ancora da sola”, scriveva il magazine di Alfonso Signorini. Poi, a luglio, un nuovo avvistamento, questa volta a Portofino . E ancora prime le vacanze a San Candido dove, seppure non abbiano condiviso alcuna foto di coppia, entrambi hanno pubblicato scatti insieme a Pablo (il bulldog francese di lei).

Chi è Matteo Napoletano

Di Matteo Napoletano si sa molto poco: solo che ha nove anni meno di Valentina, è originario di Castelfranco Veneto e vive in California, a La Miranda, per motivi di studio. Frequenta infatti l’Università Biola, un'università cristiana-evangelica privata, con corsi in numerose discipline. Il suo account social, privato, conta meno di 7.000 followers.

Perché è finita tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

Il vero motivo per cui Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati non è mai stato reso noto. Diversi mesi dopo la rottura, annunciata con un comunicato congiunto, l’influencer e creatrice di una linea di gioielli di successo, ha rotto il silenzio con i suoi follower: "C’erano degli alti e dei bassi (...). Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi”. Vezil, che ha da poco debuttato come conduttore televisivo, ha raccontato d’aver rifiutato dei soldi per parlare della fine della sua relazione. Oggi è felicemente fidanzato con Virginia Stablum, Miss Universo 2022.