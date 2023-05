Chiara Ferragni protagonista della nuova campagna Campari. FOTO

L'imprenditrice è stata scelta dal marchio di alcolici per realizzare gli scatti e lo spot che accompagnano le celebrazioni del centosessantesimo anniversario del brand. Nelle foto e nei video si concede un aperitivo al bar vestita di rosso, l'iconica tonalità Martini Condividi

Campari, il marchio simbolo dell'aperitivo italiano, ha affidato a Chiara Ferragni le celebrazioni del centosessantesimo anniversario dalla nascita dell'azienda, una ricorrenza importante che passa per una nuova campagna pubblicitaria, appena svelata al pubblico.

L'imprenditrice di Cremona, simbolo dell'eleganza e dello stile italiano, è la protagonista di foto suggestive e di uno spot in cui brinda alla storia e ai successi del brand concedendosi un aperitivo, elegantissima, al bancone di un bar.

La nuova campagna Campari Chiara Ferragni è felice ed emozionata per la sua ultima collaborazione, davvero speciale. La sua campagna per Campari ufficializza, in qualche modo, una nuova fase della sua popolarità, notevolmente cresciuta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice della prima serata e della finale. Dopo Louis Vuitton, Calzedonia, Pomellato, Hublot - marchi del mondo della moda e del lusso, dell'orologeria e dell'alta gioielleria - la trentaseienne è stata selezionata da Campari in quanto rappresentante dello spirito gioioso ed elegante che da sempre contraddistingue il brand di alcolici italiano. La sua apparizione al bancone del bar è super glamour, in pieno stile Ferragni. Coi sandali alti, le labbra laccate di gloss e un abito di raso rosso con uno spacco mozzafiato (un modello da sera firmato da Michelle Mason), la mamma di Leone e Vittoria ordina un Martini ed è perfettamente a suo agio tra brindisi, chiacchiere e risate con gli altri frequentatori del bar raffinato e vecchio stile scelto come ambientazione. approfondimento Chiara Ferragni, fuori la nuova campagna per Louis Vuitton FOTO

Gli spot iconici Campari Tutto molto iconico: dal rosso, il colore del drink, che domina la scena, all'eleganza della location, in legno e coi pavimenti a scacchi bianchi e neri, scenari seducenti che richiamano alla mente altri vecchi spot e storiche campagne Campari che sono entrate nell'immaginario collettivo. Chi non ricorda la giovane Charlize Theron che nei primi anni Novanta beveva Martini e lasciava intravedere le gambe grazie a un vestito scucito? O il party in stile rococò filmato da Joel Shumacher negli anni Dieci del Duemila? O, più recentemente, Clive Owen, enigmatico barman al servizio di Paolo Sorrentino. Fascino, bellezza e il piacere di brindare con stile: la formula (vincente) è sempre la stessa.

Chiara Ferragni, Campari e la città di Milano Campari ha puntato su Chiara Ferragni non a caso: l'imprenditrice non è solo un simbolo della bellezza italiana ma è anche un volto estremamente rappresentativo di Milano nel mondo, città a cui è legata la storia e la nascita di Campari nel 1860. Per celebrare l'anniversario, il brand ha omaggiato Milano con uno spettacolo notturno di droni che hanno illuminato di colori il cielo della città nei luoghi più iconici. Nello stesso spirito rientra anche il finanziamento del Nuovo Cinema Orchidea che ha riaperto i battenti grazie al contributo di Campari. Anche Chiara Ferragni, dal canto suo, si fa promotrice ogni giorno del capoluogo meneghino presso il suo pubblico internazionale. Dalle foto pubblicate online, alle riprese del reality show The Ferragnez, Milano è sempre presente, non solo come sfondo, nel business e nelle attività (anche benefiche) dell'imprenditrice e della sua famiglia e la campagna Campari è un altro capitolo di questa lunga storia.



