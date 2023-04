Divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi, quasi quattro ore in udienza

Dopo il rinvio della prima udienza per la separazione, nel pomeriggio del 31 marzo Francesco Totti e Ilary Blasi hanno raggiunto in gran segreto i rispettivi avvocati nell’aula del Tribunale Civile di Roma , dove per quasi quattro ore hanno affrontato questioni legali di natura economica e familiare, dall’ assegnazione delle proprietà all’ affidamento dei figli Cristian, Chanel e Isabel . Lontana dagli sguardi dei curiosi e dalla ressa dei cronisti, l’ex-coppia formata dalla conduttrice e dallo storico numero 10 della Roma avrebbe infatti intrapreso una vera e propria battaglia giudiziaria, come farebbe presagire la memoria difensiva di 120 pagine depositata dal legale del Pupone.

IL FRONTE PATRIMONIALE

Sul versante della divisione dei beni, i motivi del contendere sarebbero molteplici. Totti, infatti, non intenderebbe rinunciare alla villa all’EUR di quasi 1500 metri quadrati nella quale Ilary vive insieme ai tre figli e dove avrebbe recentemente dormito anche l’imprenditore tedesco Bastian Muller, nuovo compagno dell’ex-moglie. Inoltre, gli ex-coniugi sarebbero ancora coinvolti nell’affaire borsette-Rolex, cioè nella disputa colma di ripicche per la restituzione, da un lato, delle borse, delle scarpe e degli accessori griffati della conduttrice, e dall’altro della collezione di orologi dell’ex-capitano giallorosso, che supera il valore di 1 milione di euro. Ilary ha recuperato le borse di Chanel, Hermes e Dior in un ripostiglio della villa di famiglia dal quale non si erano mai mosse, ma non è ancora rientrata in possesso dei gioielli reclamati da tempo. Totti invece non ha ancora riavuto indietro gli orologi, che a sua insaputa sono stati prelevati dalla banca e spostati in un'altra cassetta di sicurezza dall'ex-moglie, che sostiene fossero regali.