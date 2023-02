4/15 ©Getty

Nel 2002 viene pubblicato Quelqu'un m'a dit, primo album in studio di Carla Bruni che aveva esordito nel mondo della musica come cantautrice già qualche stagione prima. L'album è cantato quasi interamente in lingua francese. La Bruni, nata in Italia, si è trasferita in Francia fin dall'infanzia

Sanremo 2023, i duetti del Festival da Fedez a Lorella Cuccarini