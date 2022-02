Dalla camicia bianca con caschetto nero di Mia Wallace in Pulp Fiction al camice da dottore di Grey’s Anatomy o di Scrubs, dal maglione con disegni aztechi de Il grande Lebowski al cappello da cowboy con gilet che vi trasforma in un perfetto Kevin Costner in Yellowstone, ecco tanti spunti per travestimenti originali. Ottimi per palati ghiotti di grande e piccolo schermo