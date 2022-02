Naomi Campbell, le sue parole

Naomi Campbell ha vissuto con grande riserbo la gravidanza, rivelando solo dopo la nascita della sua prima figlia di essere diventata madre a 50 anni. Molti dettagli la top model ha scelto di tenerli ancora per sé, come il nome della piccola. Per la prima volta, però, ha scelto di mostrare parzialmente la bambina, che ad oggi ha circa 9 mesi, in un servizio per l'edizione britannica di Vogue. “È una bimba molto buona: dorme, piange pochissimo, e mi dicono che è molto sveglia per la sua età”, ha raccontato la Venere Nera. “Ride molto. Quasi parla e penso che camminerà prima di gattonare. Ha già sei dentini”. E poi ancora: “Sono fortunata, le piace viaggiare con me. Non piange né al decollo né all’atterraggio” ha spiegato. La bambina è sembrata a suo agio anche durante il servizio fotografico. “È anche molto rilassata durante lo shooting, spiega la Venere Nera: “Ama le luci. È curiosa. Guarda tutti dritta negli occhi”. E a chi ha insinuato che la bambina non fosse nata naturalmente, Naomi Campbell ha replicato: “Non è stata adottata, è mia figlia. Lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto". “Sto rispolverando le filastrocche, giocando e scoprendo quanti fantastici nuovi giocattoli ci sono là fuori nel mondo, così come le bambole: cose che non avrei potuto nemmeno sognare” ha rivelato Naomi Campbell, specificando che “mia figlia viene prima di tutto. Tutto quello che faccio, lo faccio per lei. Tutto qui. Questo vuol dire essere completamente altruista, vero?”. E in futuro la modella non esclude di avere altri figli: “Perché no?”. Stando a quanto riferito da Vogue, presto arriverà una biografia che racconterà ulteriori dettagli in merito alla nascita della bambina. Nell'intervista, la top model ha parlato anche della vita sulle passerelle. "Ho 51 anni e cammino con ragazze che ne hanno 18! È fantastico stare con i giovani, ma devo dire che in una delle ultime sfilate mi sono ripetuta continuamente: 'Forza, alza i piedi! Perché cammini così lentamente?'”.