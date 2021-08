Giorgio Armani ha comprato uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi

Lo stilista ha comprato Bagno Isola in Versilia. Non è la prima celebrità ad investire nella zona: prima di lui anche Briatore e Bocelli

Giorgio Armani ( FOTO ) ha deciso di investire in uno stabilimento balneare in Versilia. Lo stilista ha infatti acquistato il Bagno Isola a Forte dei Marmi.

Giorgio Armani, lo stabilimento balneare a Forte dei Marmi

approfondimento

Il messaggio di Armani alle donne. L'intervista a Sky Tg24

Giorgio Armani, 87 anni, ha deciso di aggiungere alle sue molteplici attività anche uno stabilimento balneare. Si tratta di Bagno Isola di Forte dei Marmi e al momento non è stato reso noto quanto lo stilista abbia dovuto investire per l'acquisto della struttura. Una scelta, quella dello stilista, che dipende dal fatto che in uno stabilimento balneare si possano organizzare eventi privati, attività di lusso sulla spiaggia e anche sfilate in una location suggestiva. Bagno Isola, che potrebbe cambiare nome, dovrebbe inaugurare nell’estate 2022, dopo i lavori di restyling.