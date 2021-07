Riccardo Muti torna a Napoli per i suoi 80 anni: due mostre e concerto

In occasione del suo compleanno, il Maestro ha accolto l'invito rivoltogli dal Conservatorio di San Pietro a Majella e dalla Associazione degli ex allievi della gloriosa scuola napoletana. Muti riceverà simbolicamente gli auguri della propria città e prenderà parte a una serie di iniziative in suo onore

Un compleanno importante che vuole essere anche un ritorno alle origini della sua straordinaria carriera: Riccardo Muti sceglie la sua Napoli, la città dove è nato (il 28 luglio del 1941), per festeggiare i suoi 80 anni. Anche il luogo non è casuale: il grande direttore di orchestra ha accolto, infatti l'invito rivoltogli dal presidente Luigi Carbone e del direttore Carmine Santaniello del Conservatorio di San Pietro a Majella, dove si è formato, e dalla Associazione degli ex allievi, e nelle sale della sua giovinezza riceverà simbolicamente gli auguri della propria città e prenderà parte a una serie di iniziative in suo onore.