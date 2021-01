Il rapper ha parlato ai suoi follower dello spot. “La cosa che mi fa più ridere è che io sono realmente spaesato, non è una recita” ha confessato divertito Condividi:

Fedez ha scherzato in merito al suo nuovo spot, in cui canta la ninna nanna ad un asinello. Prevedendo la reazione di molti follower, il rapper ha deciso di fare un paio di storie per commentare il divertente video. Fedez e la ninna nanna all'asino “Ormai l'avete notato in tantissimi, non riuscirò più a nascondere questa cosa. Ebbene sì, ho fatto una pubblicità in cui canto una ninna nanna ad un asinello. La cosa che mi fa troppo ridere di questo spot è che io sono davvero spaesato, non è una recita. Sono lì che mi chiedo: 'Ma perché devo cantare una ninna nanna ad un asinello?'” ha confessato nelle storie, scoppiando a ridere.

La pubblicità in questione riguarda Amazon Prime. “Ci sono cose che non si possono guardare ovunque” esordisce il rapper nello spot. “E io che canto una ninna nanna a un asino lo puoi vedere solo qui” spiega seriamente Fedez nel video, prima di intonare “La ninna nanna dell'asinello”. Anche nella pubblicità il marito di Chiara Ferragni non riesce a trattenere un sorriso divertito mentre strimpella la chitarra per dedicare una ninna nanna all'animale che lo osserva. “Buona nanna asinello” conclude il testimonial di Amazon Prime. Non è la prima volta che Fedez canta una canzone per una pubbicità. Il rapper in passato è stato protagonista dello spot promozionale per il Samsung Galaxy A7, accompagnato dal brano “Prima di Ogni Cosa” che aveva scritto per il figlio Leone. Una versione decisamente più “seria” rispetto alla canzoncina dedicata all'asino.