Ferzan Ozpetek: "Vaccino Covid grande opportunità, lo farò certamente"

Il regista ha scritto un lungo post sui suoi profili social proprio in occasione del Vax-Day del 27 dicembre, giorno in cui in Italia e nel resto d’Europa è iniziata la campagna vaccinale contro il Coronavirus: "Spero che tutti gli italiani faranno la mia stessa scelta. Dobbiamo guardare al futuro, alla ripresa, e non c'è niente di più indispensabile della salute"