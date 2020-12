“Strappare lungo i bordi”, arriva la serie Netflix di Zerocalcare

“Ciao, sono mesi che quando dico che devo lavorare mi viene risposto “ellamadonna, ormai i libri li hai consegnati, che ca** devi fa ancora” e io mi mozzico la lingua perché non posso rispondere senno mi sequestrano e mi deportano a Guantanamo. Oggi è il giorno in cui finalmente posso rispondere: sto a fa questo”. Con queste parole, scritte in un post su Instagram, Zerocalcare lancia, a modo suo, la nuova serie animata che sarà visibile su Netflix nel 2021: si chiamerà “Strappare Lungo i Bordi”: “Una storia che mi sta molto a cuore, e la sto a fa come voglio io. Nei linguaggi, nei contenuti, nella scrittura, è roba mia, il che significa che se viene na mer** me l’accollo io”.