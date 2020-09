Il direttore creativo di Valentino è stato insignito del riconoscimento di Women's Designer of the Year dal Council of fashion designer of America.

“A volte sogno ad occhi aperti cosa farei o potrei fare se non fossi uno stilista … alla fine sono esattamente dove voglio essere.”

E’ con queste parole che Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, commenta sul suo profilo Instagram il premio come miglior stilista 2020 nella categoria womenswear. Un riconoscimento molto ambito che quest’anno, a causa della pandemia, è stato consegnato attraverso un evento on line sulla piattaforma Runway360 dopo la cancellazione dell'appuntamento fisico dell'8 giugno. Ad annunciare i nomi dei vincitori delle varie categorie è stato Tom Ford, presidente del Cfda-Council of fashion designer of America.

Premiato per la seconda volta dopo il riconoscimento ai Fashion Awards 2018 indetti dai BFC- British Fashion Council, Piccioli ha voluto ringraziare il suo team e la sua famiglia in un post che mette in luce perfettamente la sua personalità.

“Lontano dai riflettori, dalla folla, dai brindisi e dalle feste, accetto questo premio con immensa gratitudine per la fiducia e la benevolenza dei miei colleghi e amici. La condizione atipica della cerimonia sottolinea l’essenza di questo traguardo: dedizione quotidiana e amore per la bellezza, in tutte le sue accezioni. Interpreto questo premio come un promemoria, per tutto il lavoro straordinario che ha fatto il mio team, tutto il supporto che ho ricevuto dalla mia famiglia e per l’enorme opportunità che la vita mi ha dato, facendo quello che amo come lavoro. A volte sogno ad occhi aperti cosa farei o potrei fare se non fossi uno stilista … alla fine sono esattamente dove voglio essere. Quindi grazie @CFDA e grazie @Tomford per avermi ricordato quanto sono fortunato”.

Piccioli, celebrità della moda dalla vita 'normale'

Da sempre lontano dalle luci della ribalta, tanto da voler continuare a vivere in quella Nettuno a cui in piena pandemia ha dedicato un importante progetto per sostenere gli imprenditori locali. Tre figli e una moglie da 30 anni. Una stranezza per un uomo della moda, un uomo che ha trovato la sua forza nel rimanere quello che era, nel non adeguarsi a mondi che non lo appartenevano.

Alla direzione creativa di Valentino dal 2008, per 8 anni con Maria Grazia Chiuri e poi a partire dal 2016 da solo. Il suo talento, ricorda spesso nelle interviste, è quello di saper sognare. Un sogno che l’ha portato esattamente dove è ora.