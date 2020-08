The NeXt Start, i giudici si raccontano dal backstage di "X Factor "

Come hanno passato i mesi di lockdown durante l’emergenza sanitaria (LO SPECIALE), lo spirito con il quale sono tornati alla loro vita di ”sempre”, come stanno affrontando questa nuova avventura, e poi cosa cercano, cosa è importante per loro, i concorrenti e la musica. Tutto questo è The NeXt Start, uno speciale girato dal backstage con i giudici di X Factor 2020, durante le audition. Hell Raton aka Manuel Zappadu, rapper, discografico, talent scout, fondatore della Machete crew insieme a Salmo e Slait, si dice entusiasta come un bambino che torna a scuola con i suoi compagni di banco. A lui, 30 anni di età, chi non è curioso e chi molla proprio non piace. La sua parola chiave a X Factor è novità. Mika, la pop star internazionale (La lettera aperta di Mika a Beirut letta dalla sua voce: ESCLUSIVO) che da tempo occupa uno spazio speciale nei cuori degli spettatori, si racconta in modo generoso e appassionato, perché tutte le difficoltà passate a causa della pandemia, lo hanno portato a porsi delle domande importanti e allo stesso tempo rigenerare la mente, tanto che adesso vive il suo ritorno a X Factor con serietà ma anche all’insegna della leggerezza, perché per lui questo è l’X Factor della ripresa e della libertà. La sua parole chiave è candore. Un bentornato anche a Manuel Agnelli, frontman degli After hours, uno dei protagonisti del panorama musicale italiano, già amatissimo e temutissimo giudice, per 3 stagioni consecutive, dal 2016 al 2018. Manuel è tornato perché il progetto che guida X Factor 2020 gli piace moltissimo e si dice convinto che in questo momento parlare e portare la musica in tv sia molto importante per gli spettatori ma anche per il settore stesso: la musica e i suoi lavoratori. Parola chiave per Manuel Agnelli a X Factor: curiosità.