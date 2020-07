Goa è il singolo di Joseph Capriati. A settembre l'album Metamorfosi

Fuori su tutte le piattaforme digitali Goa , primo brano tratto da Metamorfosi , il nuovo album del dj/producer in uscita il prossimo 4 settembre tramite la sua etichetta, Redimension Music

Goa esprime il sound di Capriati ai massimi livelli: un brano in cui la natura techno emerge forte e dove ritmica e groove sono robusti e muscolosi. Come suggerisce il titolo, in Goa è presente una screziatura vicina al mondo trance più puro e psichedelico, quello appunto della corrente goa che sta diventando tendenza nell’ultima stagione. Ancora una volta, Joseph Capriati sorprende mettendo a fuoco uno stile allo stesso tempo classico e innovativo, modaiolo ma capace di anticipare feeling e trend.

Goa è il perfetto biglietto da visita per Metamorfosi, il disco in cui conosceremo Capriati come producer dallo spettro ampio, con incursioni verso altri generi e mondi musicali.

A completare la release, una versione di Goa realizzata da Carl Cox, primo di diversi remix prestigiosi firmati da alcuni tra i più importanti nomi della scena musicale internazionale, che porteranno a compimento il percorso di Metamorfosi successivamente all’uscita dell’album.