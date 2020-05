Meghan Markle, l'ex marito diventa papà

Trevor Engelson diventerà padre a settembre. Lui e Tracey Kurland aspettano una bambina

Mascherina sul volto e pancione in bella vista, Trevor Engelson ha comunicato che - presto - diventerà padre. Si tratta del primo figlio per lui e per la moglie Tracey Kurland, convolati a nozze a Montecito (California) lo scorso maggio. Per Trevor si tratta del secondo matrimonio, dopo quello (dal 2011 al 2013) con Meghan Markle. Trevor Engelson, l’annuncio su Instagram “La futura madre dell’anno” ha scritto il regista su Instagram, commentando una foto che lo ritrae insieme alla moglie intento ad accarezzarle il pancione. I due sono in attesa di una femminuccia, che nascerà a settembre (come si legge nel post). Quarantatre anni lui, trentatré lei, Trevor e Tracey hanno annunciato il loro fidanzamento due settimane dopo il matrimonio di Meghan col principe Harry, nel maggio 2018. Un anno dopo, le nozze al Rosewood Miramar Beach resort di Montecito, California. Il post con cui hanno annunciato la gravidanza ha raccolto i commenti entusiasti dei loro amici e dei loro fan, che si sono subito complimentati per la lieta notizia. Del resto, si conoscono da molto il regista e produttore e l’ereditiera. E hanno sin da subito fatto sul serio, sfilando sui red carpet e partecipando insieme a numerose occasioni pubbliche. Le nozze si sono celebrate sotto una tenda trasparente addobbata con luci scintillanti, dopo una giornata trascorsa in spiaggia a giocare a cornhole con racchette personalizzate riportanti la scritta “T loves T” (T ama T). «Non era formale, era divertente, disinvolto e assolutamente bellissimo», raccontava dopo le nozze una fonte al magazine ET.

Trevor Engelson e Meghan Markle

Trevor Engelson e Meghan Markle si conobbero nel 2004, per poi sposarsi nel 2011 quando l’attrice era in onda con “Suits”. Il matrimonio, spettacolare, si celebrò in Giamaica e durò ben quattro giorni.

Separatisi nel 2013 per “differenze inconciliabili”, secondo l’Express i due si lasciarono per via della lontananza: Meghan viveva infatti a Toronto per girare la serie, Trevor a Los Angeles dove tuttora lavora come produttore cinematografico. Secondo la biografia non autorizzata “Meghan: A Hollywood Princess” del giornalista britannico Andrew Morton, il matrimonio sarebbe finito all’improvviso proprio per volere dell’attrice.

«Una perfezionista come Meghan aveva tollerato per anni l’approccio sparpagliato di Trevor alla vita. Mentre lei diventava una star, la carriera del marito precipitava», si legge nel libro. Così, il regista per riconquistarla organizzò una vacanza in bici in Vietnam: un completo disastro, che accentuò ancora di più le differenze tra loro.

Secondo le indiscrezioni, pare che Meghan abbia addirittura utilizzato una raccomandata per restituire all’ex marito l’anello di diamanti che le aveva regalato. Non è decisamente finito bene, quel matrimonio. E i due sono rimasti (così pare) in pessimi rapporti.

Ora, però, Meghan è una madre e una moglie serena (oltre che un’attrice ritrovata). E Trevor pare aver trovato la sua stabilità. Una stabilità che, presto, sarà coronata dalla nascita di una bimba.