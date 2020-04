Eva Riccobono incinta del secondo figlio: la foto

@Getty Images

Dopo Leo, nato nel 2014, Eva Riccobono è in attesa del suo secondo bimbo: l’annuncio su Instagram

Una foto in bianco e nero, immersa in una vasca in compagnia del fidanzato: così, Eva Riccobono, annuncia su Instagram la dolce attesa. “Eravamo un po’ strettini ma con tanto amore…”, scrive la top. Che, col dj Marco Ceccarini, ha già un figlio (Leo) nato nel 2014.

Chi è Eva Riccobono

Si aggiunge così alle vip in dolce attesa durante la quarantena la Riccobono. Madre tedesca e padre palermitano, Eva è tra le modelle italiane più celebri dell’ultimo ventennio (insieme a Maria Carla Boscono).

Ex pallavolista, inizia a lavorare nella moda quando è solo una ragazzina. A 19 anni lascia la Sicilia per trasferirsi a Milano, dove debutta sulle passerelle di Alberta Ferretti e Blumarine. A lanciarla definitivamente sono però Dolce & Gabbana, che la scelgono insieme a Naomi Campbell per la campagna pubblicitaria firmata da Mario Testino. Successivamente, viene messa sotto contratto in esclusiva per le sfilate di Emanuel Ungaro e di Valentino a Parigi.

Tantissime sono le copertine e i servizi fotografici per cui posa tra il 2003 e il 2016, periodo in cui diventa una delle modelle di punta di Giorgio Armani, Valentino, Chanel, Gianfranco Ferré, Emanuel Ungaro, Ermanno Scervino. Sfila per tutti i più importanti brand, posa per i fotografi più celebri. E, anno dopo anno, il suo nome diventa uno dei più gettonati nel fashion system. Posa per il Calendario Pirelli e per le campagne pubblicitarie internazionali di Gianfranco Ferré, Chanel Make Up e La Perla. Diventa il volto di Céline, posa per il calendario Lavazza, diventa world ambassador del brand di alta orologeria e gioielleria Jaeger-LeCoultre.

Negli ultimi anni, in passerella s’è vista poco (ha iniziato infatti una “seconda vita”, questa volta da attrice). Ma, ogni volta, ha attirato su di sé l’attenzione di tutti.

Eva Riccobono e Matteo Ceccarini

Eva Riccobono è insieme a Matteo Ceccarini dal 2004. “Quando ci siamo conosciuti ci siamo promessi che ci saremmo sposati per il nostro decimo anniversario. Quelle cose che si dicono per gioco. E, invece, adesso ci siamo quasi. Vedremo”, raccontava a TuStyle.

In realtà, il matrimonio non si è celebrato. O, perlomeno, non ancora.

Che fosse incinta, invece, già lo si sapeva a febbraio. “Quando la tua amica ti dice che è incinta di 5 mesi ma che ancora non vuole dirlo e tu tecnicamente non lo dici. Congratulazioni Eva (un grande abbraccio anche a Matteo, ma solo dopo il test di paternità” scherzava l’amico Paolo Stella durante il party di Vogue.

«Eva è colta, seria, responsabile, bellissima, ha grandi valori. Questo basta a spiegare gli insieme. Al contrario non ho ancora capito cosa trova lei in me…» dichiarava invece durante un’intervista il compagno, già padre di una figlia ventenne. Ora, da Eva avrà il secondo bimbo. E la felicità è alle stelle.