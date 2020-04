Per capire come stanno vivendo le famiglie l’isolamento forzato dovuto all’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA DEI CONTAGI) e per supportare il proprio pubblico, i canali del gruppo De Agostini Editore, DeAKids e DeAJunior hanno commissionato una ricerca all’Istituto Tips Ricerche dal titolo “Essere bambini durante il Coronavirus – Tra resilienza, nuove opportunità e ritrovata centralità della televisione”.



Sulla base di quanto emerso dall’indagine - tra cui spicca il ruolo della TV che aiuta bambini e famiglie nella costruzione di una nuova routine grazie alla creazione di appuntamenti all’interno di un nuovo palinsesto televisivo e quotidiano - DeAKids e DeAjunior hanno potenziato la programmazione con l’obiettivo ancora più chiaro di stimolare l’immaginazione dei più piccoli e l’apprendimento attraverso attività divertenti da fare con i propri genitori. Con il valore aggiunto di conduttori che per primi sono portatori di questo know-how, vere eccellenze nei loro settori.



Un passo in più sarà fatto a partire dal 1° maggio: con l’obiettivo di supportare le famiglie e i ragazzi nell’informazione di grandi temi di attualità, su DeAKids arriva il nuovo format Le cose che…nessuno ha il coraggio di dirti prima dei dieci anni. Si tratta di un programma che tratterà con un linguaggio adatto al target i principali temi di attualità di cui i ragazzi sentono parlare dai media, in onda ogni venerdì alle ore 19.35.



Le prime due puntate saranno dedicate proprio alle “epidemie e pandemie” e alle “fake news”, due argomenti scelti appositamente per supportare le famiglie nel dialogo su quanto sta accadendo e per accompagnarli in una corretta comprensione della situazione.

Alla guida del programma, firmato da Alberto Pellai e Barbara Tamborini (rispettivamente psicoterapeuta e psicopedagogista), ci saranno due volti molto amati dai bambini: l’attore Matteo Valentini e l’influencer Sofia Dalle Rive. Il programma sarà in onda ogni venerdì alle ore 19.35 a partire dal 1° maggio.



I canali tv di De Agostini Editore vogliono anche premiare e celebrare la forza e il senso di responsabilità che i bambini stanno dimostrando e lo farà con una canzone del piccolo coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna.

La canzone “Una parola magica” sarà il sottofondo di una lettera di ringraziamento letta e firmata da un testimonial d’eccezione, Massimo Boldi, che darà voce ai nonni d’Italia nel ringraziare tutti i bambini e i loro nonni con un messaggio speciale.



La programmazione di DeA Junior continuerà ad adattarsi per seguire le esigenze delle famiglie nello scandire questa nuova routine, grazie al puppet Tino e al suo programma Adriana, Tino e me, ricco di balletti e canzoncine che scandiscono i diversi momenti della giornata, dal risveglio, alla colazione, passando per la merenda fino ad arrivare alla nanna con le fiabe della buonanotte.