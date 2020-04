Con una dedica su Instagram, Madonna ufficializza il suo amore per Ahlamalik: per la coppia è il primo bacio

“Buon compleanno amore mio. Non potrei immaginare una persona migliore di te con cui trascorrere questa quarantena”: con questa dedica, Madonna “ufficializza” il suo amore con Ahlamalik Williams. Il post, pubblicato in occasione del 27esimo compleanno di Ahlamalik, regala ai fan della cantante (e della coppia) il primo bacio in pubblico. Perché, se la prima foto della gallery li ritrae entrambi con la mascherina sul volto, le foto successive sono attimi di vita quotidiana, che la pop star ha scelto ora di condividere. Bacio (con ventaglio) compreso. Ma chi è chi Ahlamalik Williams?

Chi è Ahlamalik Williams

Ventisei anni più giovane di Madonna, Ahlamalik Williams è un ballerino professionista, da tempo al seguito della pop star. Nato a Sacramento (California) nel 1993, nel 2015 è entrato nel corpo di ballo di Madonna in occasione del tour mondiale “Rebel Heart” tra America, Asia ed Europa. Un provino super convincente ha conquistato la pop star, che l’ha voluto nel suo team e poi… nel suo cuore!

Si sa in realtà poco della vita di Ahlamalik Williams. A parte un’evidente passione per piercing e tatuaggi, le uniche notizie sul suo “periodo pre-Madonna” sono relative ad un trasferimento dalla California a Las Vegas durante l’infanzia: è qui che Ahlamalik è cresciuto, ed è qui che è diventato un acclamato street performer.

Noto nell’ambiente con lo pseudonimo di “Skitzo”, ha collaborato in carriera col Cirque du Soleil ottenendo un ruolo nello show dedicato a Michael Jackson “One”. Del resto, è un figlio d’arte: il padre è un ballerino professionista che, negli States, ha avuto una lunga carriera.

Madonna e Ahlamalik Williams

La prima volta, Madonna e Ahlamalik Williams sono stati sorpresi in atteggiamenti “sospetti” sul balcone di una villa a Miami. “Sembra esserci qualcosa in più di una semplice amicizia. È la sua nuova fiamma”, aveva scritto il The Sun.

Poi, quello che sembrava un flirt, si è trasformato in amore. Solido, forte, vissuto alla luce del sole. A Londra, i due erano stati avvistati insieme in aeroporto: con loro c’erano anche i figli di lei (la 23enne Lourdes Leon, il 14enne David e le gemelle di 6 anni Stella ed Esther), e la stampa ha subito visto in quel viaggio di famiglia un’affermazione della relazione.

Dopo i ballerini Brahim Zaibat e Timor Steffens, e il modello Kevin Sampaio, Madonna sembra aver finalmente trovato la felicità accanto ad Ahlamalik. Secondo i bene informati, la coppia starebbe insieme ufficialmente da circa 6 mesi: le prime foto “compromettenti” risalgono infatti al dicembre 2019, con lui che le massaggia le spalle.

Ora, dopo video ironici e divertenti che in realtà nulla mostravano, ecco arrivare il tanto atteso bacio. Insieme ad una dedica che, ora sì, spazza via ogni dubbio: tra Madonna e Ahlamalik è amore vero.