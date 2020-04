Meryl Streep dà spettacolo cantando in accappatoio

È uno spettacolo decisamente insolito, quello a cui Meryl Streep ha dato vita.

Con l'accappatoio addosso, e un cocktail tra le mani, l’attrice (che detiene il record di candidature ai Premi Oscar, con 21 nomination e tre statuette) ha cantato la canzone di un noto musical. E ha fatto il boom di visualizzazioni.

Meryl Streep, il video su YouTube

L’occasione? I 90 anni del compositore e drammaturgo Stephen Sondheim, uno tra i più importanti autori del teatro musicale del XX secolo: suoi sono grandissimi successi come “A Little Night Music”, “Sweeney Todd” e “Into the Woods”, ma anche la colonna sonora di “Dick Tracy” (“Sooner or Later”) che, nel 1991, gli è valsa l’Oscar alla migliore canzone.

Per festeggiare i suoi 90 anni, Meryl Streep ha intonato un brano tratto dal musical "Company", scritto proprio da Stephen Sondheim. L’ha fatto insieme a Christine Baranski, con cui ha recitato sul set di “Mamma Mia!”, e con la star dei musical Audra McDonald. Ciascuna nella sua abitazione, le tre hanno brindato da lontano: un bicchiere di vino per la Baranski, un bicchierino di whisky per la McDonald e - per Meryl - un cocktail shakerato in diretta. Insieme, le attrici hanno intonato "Ladies Who Lunch" in collegamento via Zoom. Un vero e proprio concerto virtuale che, pubblicato su YouTube, devolverà i suoi proventi in beneficenza.

Sondheim, per la verità, il suo compleanno avrebbe dovuto festeggiarlo lo scorso 22 marzo sul palco di Broadway. L’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) non l’ha però permesso, ed ecco che gli artisti si sono organizzati per un party alternativo.