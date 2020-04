Emma Watson non è più single. Ecco la notizia che sta facendo il giro del web, tra gli appassionati di “Harry Potter”, che non hanno mai smesso di amare la piccola Hermione, e gli adoratori della Watson, attrice di successo e attivista.

Compiuti 30 anni lo scorso 15 aprile, in piena emergenza coronavirus, la celebre interprete, in sala nel 2019 con “Piccole donne”, si ritrova al centro di numerose voci di gossip. Emma Watson non è più single, come detto. Lo si scrive ovunque ma sarà vero? Ecco chi sembra averle rubato il cuore: Leo Robinton.

Chi è Leo Robinton

Il primo avvistamento della coppia risale all’ottobre 2019. Emma e Leo sono stati avvistati dai paparazzi a Londra. Qualche bacio in strada e tutti i segnali di una storia agli albori. Sembrerebbe però che le cose si siano evolute da allora. Stando alle ultime voci di gossip, infatti, la Watson lo avrebbe anche presentato ai propri genitori.

Dopo le foto del 2019, che hanno fatto il giro del mondo, i due hanno tentato di tenere la propria relazione il più privata possibile. Una fonte anonima ha spiegato al “Daily Mail” che, al fine di evitare qualsiasi indiscrezione, Leo Robinton avrebbe addirittura eliminato tutti i propri social.

La storia tra i due andrebbe dunque avanti da mesi e, probabilmente, l’incontro sarebbe avvenuto grazie ad amici in comune. La stessa Watson, parlando della propria vita amorosa, aveva spiegato di non apprezzare le app di incontri: “Non fanno proprio per me”. Aveva però spiegato d’avere un’enorme cerchia di amici, date le tante attività svolte nel corso della sua vita, dalla recitazione all’impegno sociale, passando per l’università: “Ho amici di ogni genere e sono davvero bravi a organizzarmi appuntamenti”.

Tornando però alla domanda principale: chi è Leo Robinton? Si tratta di un imprenditore americano, nato in California. Ha 30 anni, proprio come Emma Watson.

Il suo nome completo è Leo Alexander Robinton e viene da una famiglia alquanto ampia. Ha infatti due fratelli e due sorelle. Uno dei fratelli, Archer, è il suo gemello. Charlie è invece più grande (35 anni). La maggiore è Lily (36 anni), mentre Daisy è la terzogenita (33 anni). I fan di Emma Watson sperano possa trattarsi dell’uomo giusto per lei, anche se l’attrice, ad oggi, ha preferito non parlare della propria storia. Tutto viaggia, per ora, sulle pagine dei tabloid.