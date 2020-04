Tiziano Ferro e Victor Allen, dopo l’addio alle due amate cagnoline, accolgono due Dobermann dal canile

Il suo amore per gli animali, Tiziano Ferro non l’ha mai nascosto. Lui e il marito Victor Allen hanno sempre avuto uno o più cani, amatissimi e trattati come figli. Ora, su Instagram, il cantante ha fatto sapere (con un video dolcissimo) di avere adottato due splendidi Dobermann. Tiziano Ferro presenta Ellie e Beau “Niente ci consolerà dal dolore della perdita di Penny e Piper” scrive Tiziano Ferro su Instagram, ricordando i cani che insieme a Victor aveva e che - ora - non ci sono più. “Ma abbiamo voluto guardare avanti, dare nuove opportunità ad altri angeli e siamo corsi in canile. Vi presento Ellie e Beau: 7 e 8 anni, abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3000 €”, spiega. “La dolcezza più infinita, l’amore e la gratitudine che solo queste anime sanno dare. Anche questo può salvare vite insieme al lavoro dei nostri eroi negli ospedali. Perché abbiamo bisogno anche di queste cure, di amore in più. Gli animali domestici non contagiano nessuno. In compenso ti migliorano la vita. Pensateci se potete e magari considerate cani adulti che nessuno vuole. Ellie e Beau, tranquilli che in canile non ci tornate più. Benvenuti a casa” conclude. Il video ritrae il cantante mentre abbraccia i nuovi arrivati. “E questo sarebbe un Dobermann?” si chiede, mentre uno dei due si rotola nell’erba in cerca di coccole. Il risultato? Un filmato commovente, per davvero.

Tiziano Ferro e l’addio a Penny

Solamente qualche giorno fa, Tiziano Ferro pubblicava il suo commosso addio alla cagnolina Penny. "Ciao Penny, raggiungi la tua sorellina Piper e gioca con lei in un Paradiso che solo voi anime pure meritate" scriveva, pubblicando un collage di foto in cui si vedevano lui e il marito intenti ad accarezzarla e a baciarla. Un dolore, quello per la perdita di Penny, che seguiva l’addio a Piper.

Anche in quell’occasione, il cantante aveva ricordato a tutti come i cani non possano contagiare l’uomo: "Gli animali domestici non possono contagiare l’uomo. Possono solo fargli del bene, e dare eterno amore del quale mai come adesso abbiamo bisogno. Grazie ai miei amici della LAV che amano questi angeli come meritano", scriveva. E, in un altro post ancora, invitava tutti a non abbandonare gli amici a quattro zampe. Né ora né mai.

Del resto, già il suo cachet del Festival di Sanremo 2020 l’aveva devoluto a favore degli animali, destinando la somma ricevuta all’Associazione Chance for Dogs di Sermoneta (Latina), che aiuta gli animali senza una casa. Prima ancora, aveva promosso raccolte fondi per aiutare la LAV ad attivare un servizio di ambulanze per soccorrere i cuccioli in difficoltà. E aveva protestato davanti all’Ambasciata Cinese a Roma contro il festival della carne di Yulin.

Ora, eccolo compiere l’ennesimo gesto concreto. A testimonianza del suo cuore d’oro.