Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp si sono lasciati

Sono sempre stati molto riservati in merito alla loro relazione, Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp. Oggi, però, i due giovani (e bellissimi) attori paiono essere di nuovo single.

La conferma arriva da un’intervista che Chalamet ha rilasciato a British Vogue, in cui dichiara di essere single. Una notizia, questa, ripresa anche da Just Jared e da Us Weekly.

L’intervista a British Vogue

Si frequentavano da circa un anno, Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp. Intervistato nel numero di maggio di British Vogue, l’attore di “Chiamami col tuo nome”, capolavoro di Luca Guadagnino, si è ora definito “single”.

Era l’ottobre del 2019, quando US Weekly lo sorprese per le strade di New York intento a baciarsi con la primogenita di Johnny Depp e di Vanessa Paradis. Due mesi più tardi, i due furono visti - sempre nella Grande Mela - impegnati in un appuntamento romantico. E poi, ancora, eccoli paparazzati mano nella mano nella metropoli americana, a Parigi per una fuga romantica, in Italia durante una vacanza in barca. Il tutto, senza mai rilasciare una dichiarazione ufficiale su quell’amore.

Quando la storia è finita di preciso, non si sa. L’ultima volta che Timothée Chalamet ha fatto la sua apparizione durante un’occasione pubblica era lo scorso gennaio: al party di Bed Bath & Beyond, l’attore arrivò con Zendaya. Neppure il motivo per cui si sono lasciati è stato reso noto. Solamente quella frase, “I’m single”, a testimoniare che con Lily-Rose è ormai finita.

Le parole di Lily-Rose

Di Chalamet, Lily-Rose Depp non ha mai parlato in termini di fidanzato. Ha sempre e soltanto speso belle parole per lui a livello professionale. «La sua performance è incredibile. Timothée porta questa dimensione di vulnerabilità emotiva in tutto ciò che fa, in modo naturale. È un dono. Ha un talento immane e penso che nessuno avrebbe potuto abitare il personaggio di Enrico V come lo ha fatto lui», ha dichiarato a proposito del film “Il re” di David Michôd, in cui l’attore d’origine francese presta il volto a Enrico V.

E, ancora: «Penso sempre che siano il regista e l’attore principale a creare l’atmosfera sul set, e David e Timothée sono stati meravigliosi. David ha un approccio molto collaborativo. Sa esattamente cosa vuole ma chiede a te come vedi il personaggio che interpreti».

C’è sempre stata molta stima, nelle parole della Depp. Una stima che celava l’amore. Se la rottura tra lei e il talentuosissimo Chalamet è definitiva o meno, a dirlo sarà solo il tempo.