Dua Lipa in quarantena cambia di nuovo colore di capelli

Dua Lipa , classe 1995 , ha sorpreso ancora il pubblico decidendo di cambiare il suo look. Vediamo insieme il nuovo colore di capelli della voce di “Don’t Start Now ”.

di Matteo Rossini

Pochi giorni fa la stella del pop è stata ospite di EPCC LIVE raccontando la sua quarantena ad Alessandro Cattelan. Ora, Dua Lipa ha conquistato il web con un nuovo look destinato a fare tendenza, scopriamo insieme tutti i dettagli. Dua Lipa: dal successo di “Be The One” al nuovo album “Future Nostalgia” Dua Lipa, classe 1995, è una delle artiste più amate, influenti e popolari del momento. La voce di “Hotter Than Hell” ha conquistato il pubblico con il singolo “Be The One” avviando poi una carriera in continua ascesa nell’Olimpo della musica. Singolo dopo singolo la stella del pop ha fatto il pieno di consensi scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta, tra i suoi brani più famosi l’esplosivo “New Rules", inno del girl power e certificato con ben cinque dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre cinque milioni di copie. Poche settimane fa Dua Lipa ha fatto il suo atteso comeback discografico aprendo alla nuova era discografica con il secondo album di inediti “Future Nostalgia”, anticipato da “Don’t Start Now”, “Physical” e “Break My Heart”.



Dua Lipa: il nuovo look della stella del pop

Nei giorni scorsi la voce di “One Kiss” è stata ospite di EPCC LIVE raccontando ad Alessandro Cattelan la sua quarantena (qui potete trovare le foto) tra voglia di tornare a esibirsi e cambi di look, questo un estratto: “Non vedo l’ora si possa trovare una cura per questa pandemia e di tornare ad una vita normale. Penso che ci confronteremo in maniera di versa con la natura e il nostro pianeta, apprezzeremo di più quello che abbiamo e capiremo che non c’è bisogno di vivere la nostra vita così velocemente e che possiamo fare un passo indietro cercando di vedere le cose in maniera diversa”.

Stando a quanto pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre quarantaquattro milioni di follower, Dua Lipa avrebbe optato per un nuovo cambio di look, destinato a fare tendenza.

La cantante ha infatti scelto una sfumatura dalle tonalità arancioni. Il video ha subito conquistato il pubblico contando al momento più di sette milioni e mezzo di visualizzazioni e un milione e mezzo di like.