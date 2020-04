@Getty Images

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, l’attore de “I Guardiani della Galassia” e la figlia di Arnold Schwarzenegger, aspettano il primo figlio

In un periodo così delicato per il mondo intero, alle prese con l’emergenza coronavirus, una splendida notizia allieta casa Pratt e Schwarzenegger. Stando a quanto riportato dal settimanale “People” infatti Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sarebbero in attesa del loro primo figlio. La star de “I Guardiani della Galassia” e la figlia di Arnold Schwarzenegger si sono sposati nel giugno del 2019, con una cerimonia che ha coinvolto soltanto pochi intimi. La coppia tiene molto alla propria privacy, il che li ha portati a non confermare ancora ufficialmente l’indiscrezione in merito alla gravidanza di Katherine. Pare che i due siano pronti ad annunciare al mondo la splendida notizia, accolta di certo con grande emozione da papà Arnold. Per lui si tratterà del primo nipote. È dunque pronto a diventare nonno per la prima volta, a 72 anni. La ciliegina sulla torta di una coppia splendida e di successo, con lui impegnato nei franchise di “Jurassic World” e “Guardiani della Galassia”, mentre lei è una scrittrice di assoluto successo.

Secondo figlio per Chris Pratt

Prima gravidanza per Katherine Schwarzenegger ma non primo figlio per Chris Pratt. L’attore americano si è infatti sposato due volte. Nel 2007 ha conosciuto l’attrice Anna Faris sul set di “Take Me Home Tonight”. Dopo due anni di fidanzamento, la coppia si è sposata nel 2009. Nel 2012 hanno festeggiato la nascita di Jack, che oggi ha 7 anni. I due si sono però lasciati nel 2017, con Pratt che ha annunciato il proprio fidanzamento ufficiale con Katherine nel 2019, anno nel quale si è anche sposato per la seconda volta.

Una famiglia allargata dunque, con Katherine Schwarzenegger che già da tempo frequenta il piccolo Jack. Pare che sia stata la stessa Anna Faris a incoraggiare la nascita di un legame tra i due. I fan continuano a dividersi sui social, feriti dalla rottura di una delle coppie più amate di Hollywood. La stessa Faris si è però rifatta una vita, al fianco del noto direttore della fotografia Michael Barrett.