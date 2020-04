Ron Howard ha raccontato il Maestro all’interno di “Pavarotti - Genio per sempre ”, una pellicola che ripercorre la vita del tenore dalla sua natale Modena alla conquista dei più importanti e prestigiosi palcoscenici al mondo. Scopriamo insieme la Fondazione Luciano Pavarotti istituita dalla moglie Nicoletta Mantovani .

di Matteo Rossini

Una voce che ha toccato le corde dell’anima di milioni di persone, un sorriso impresso nella memoria di tutti, una personalità guidata dalla gioia e dalla voglia di aiutare le persone più in difficoltà. Luciano Pavarotti non è soltanto l’artista che tutti noi conosciamo, dietro uno dei nomi più famosi della discografia internazionale si cela una persona che ha inseguito i suoi sogni partendo da Modena alla conquista del mondo. “Pavarotti - Genio per sempre”: la pellicola di Ron Howard “Pavarotti - Genio per sempre” è la celebrazione della persona, prima dell’artista, un racconto della vita di una delle colonne portanti del Bel paese nel mondo. La pellicola, diretta da Ron Howard, è stata presentata alla 61° edizione dei Grammy Awards. Il lavoro, uscito nelle sale italiane nell’ottobre del 2019, è una lettera d’amore a quell’artista che ha rivoluzionato per sempre il mondo della musica. Il documentario, basato su interviste e materiale d’archivio fornito in collaborazione con Nicoletta Mantovani, ha permesso al pubblico di conoscere tutte le sfumature di Luciano Pavarotti accompagnandolo in viaggi, iniziative e momenti privati. La prima proiezione è avvenuta in occasione del Festival del Cinema di Roma.

@Getty Images

Pavarotti & Friends

Nel corso degli anni il tenore non si è soltanto imposto come uno degli artisti più amati a livello mondiale, ma si è anche battuto in prima linea per cause importanti, tra le iniziative ricordiamo il Pavarotti & Friends che ha ospitato amici e colleghi, tra questi Zucchero, Bono Vox, Anastacia, George Michael, Barry White, Spice Girls, Ricky Martin, Renato Zero e Laura Pausini.

@Getty Images

Nicoletta Mantovani: l’istituzione della Fondazione Pavarotti

Dopo la scomparsa del tenore, Nicoletta Mantovani ha istituito la Fondazione Luciano Pavarotti con due obiettivi principali: tenere viva la memoria del Maestro e aiutare i giovani nel canto lirico, come fatto in precedenza anche dallo stesso tenore.

La moglie di Luciano Pavarotti ha realizzato eventi per ricordare la grandiosità dell’artista, tra le iniziative troviamo la mostra svoltasi al Vittoriano di Roma.

Grande importanza anche agli insegnamenti rivolti ai giovani desiderosi di debuttare nel mondo della lirica. Nel corso degli anni alcuni talenti selezionati dalla Fondazione hanno preso parte a concerti in giro per il mondo, tra le nazioni toccate Stati Uniti d’America, Russia e Svizzera.