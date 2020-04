Nata il 23 aprile 1995, Gigi Hadid, seppur in piena quarantena dovuta al coronavirus (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA), ha compiuto 25 anni. Una supermodella che non necessita di presentazioni, in grado di tramutarsi negli anni in un vero e proprio riferimento per lo street style contemporaneo. Festeggiamento in autoisolamento per la star delle passerelle, che di certo saprà rifarsi una volta tornati alla normalità.

La sorella maggiore di Bella Hadid è di fatto cresciuta a pane e moda, sviluppando un senso della moda sbalorditivo. Dalle passerelle alla vita di tutti i giorni, è sempre in grado di sfoderare il perfetto look casual, unendo elementi d’alta moda ad altri d’uso quotidiano. Per questo compleanno dovrà accontentarsi dei tantissimi messaggi d’auguri da parte dei fan sui social, così come delle dimostrazioni d’amore della sua famiglia.

Buon compleanno Gigi Hadid: gli auguri della mamma

Tra gli auguri che non potevano mancare ci sono quelli di mamma Yolanda. Nello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram le si vede insieme, sovrastate da due enormi palloncini argentati, che indicano gli anni della festeggiata.

Una pioggia di mi piace per il post, che recita: “Tanti auguri amore mio, mio angelo prezioso. Ieri, 25 anni fa, è stato il giorno più bello della mia vita. Darti alla luce e crescerti mi hanno insegnato il vero significato di impegno e amore incondizionato. Grazie per essere una così straordinaria benedizione nella mia vita. Sono così orgogliosa della donna che sei diventata. Possano i tuoi giorni essere sempre benedetti con amore, luce e felicità, ma soprattutto salute”.