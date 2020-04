Keira Knightley stupisce i fan e canta "Yesterday coi denti"

Durante un live streaming per l’evento “Hope From Home” nella Giornata mondiale della Salute, Keira Knightley ha rivelato a tutti un talento davvero insolito e sconosciuto. La celebre attrice sta rispettando le rigorose linee guida del distanziamento sociale e l'auto-quarantena mentre il mondo combatte la crescente diffusione del coronavirus COVID-19 (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Nel frattempo però ha ulteriormente affinato la sua abilità davvero singolare di saper suonare una melodia usando solo i denti. Apparsa in diretta sui social media dell’evento, Keira Knightley si è presentata così: “Sono qui per Hope from Home per la Giornata mondiale della salute. Stavo pensando a qualcosa di divertente da fare e non riuscivo a trovare nulla di valido, così ho deciso di suonare i denti, l’unica mia abilità per intrattenervi in questo momento”.

La scoperta di un’abilità insolita

La star britannica ha così “suonato” con i denti la celebre “Yesterday”, brano iconico dei Beatles. Terminata il suo intervento ha aggiunto: “Grazie a tutti per aver guardato. Grazie a tutti i lavoratori in prima linea e ai medici che stanno lavorando così duramente in questo momento. Se vuoi donare, sarebbe fantastico”. Non è la prima volta che Keira Knightley mostra questa sua particolare dote in pubblico. Durante un talk show americano nel 2019 ha mostrato al pubblico presente di saper suonare con i denti la melodia di “Raindrops Keep Falling On My Head” e anche “Despacito” di Luis Fonsi. L’attrice ha spiegato da dove nasce questa inconsueta abilità: 'C'era un ragazzo a scuola che ha partecipato a un talent show in TV quando avevo sette anni. Suonava i denti e per me in quel momento era la persona più cool di sempre. Tutti nella mia scuola erano entusiasti di questa sua abilità e immagino quindi che chiunque facesse parte di quell’anno abbia imparato a suonare i denti per imitarlo”.