La voce di “Get Right” ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ottenendo oltre due milioni di like . Vediamo insieme il messaggio dedicato alla piccola Ella, secondogenita del fidanzato Alexander Rodriguez .

di Matteo Rossini

Jennifer Lopez ha emozionato i fan con un dolce post sul suo profilo Instagram che conta più di 119.000.000 follower che la rendono una delle star più seguite al mondo. Scopriamo insieme la dedica. Jennifer Lopez: la storia d’amore con Alexander Rodriguez La superstar dell’ultimo Halftime Show del Super Bowl ha scritto un emozionante messaggio alla piccola Ella, figlia del fidanzato Alexander Rodriguez (qui potete trovare le foto dell’ex giocatore di baseball). La voce di “Waiting for Tonight” e lo sportivo formano una delle coppie più seguite del mondo dorato di Hollywood. La popstar e Alexander Rodriguez sono felicemente fidanzati dal febbraio del 2017 quando la loro frequentazione è iniziata. Nei mesi successivi i tabloid di tutto il mondo hanno raccontato il loro fidanzamento, ufficializzato nel novembre dello scorso anno. Poche ore fa la popstar ha condiviso uno scatto in cui appare abbracciata alla piccola Ella, la secondogenita dello sportivo nata nell’aprile del 2008.

Jennifer Lopez: gli auguri di compleanno alla piccola Ella

La cantante ha parlato del primo incontro con la bambina e di come Ella abbia subito conquistato il suo cuore chiedendole in regalo un suo celebre abito, questo l’inizio del messaggio: “Alla mia piccola adorata Ella… Il primo giorno che ti ho conosciuto (eri così piccola allora) mi sei corsa incontro, ti sei seduta sulle mie ginocchia e mi hai abbracciato chiedendomi l’abito che avevo appena indossato per i Grammy Awards per quando saresti cresciuta”.

In seguito Jennifer Lopez ha aggiunto: “Hai conquistato il mio cuore in una frazione di secondo. Non sei più così tanto piccola ma ti siedi ancora sulle mie ginocchia e questa cosa la adoro! Buon compleanno dolce ragazza. Questa foto ci rappresenta. P.s.: Ho messo da parte il vestito per te”.

Al momento il post conta oltre 2.300.000 like e più di 18.000 commenti.