Immagine tratta dal profilo Instagram @therealhunzigram

Dopo i due barboncini, Michelle e Tomaso accolgono un cucciolo di levriero: è Odino la new entry di casa Trussardi

L’amore per gli animali, Michelle Hunziker non l’ha mai nascosto. Lo manifesta sul bancone di “Striscia la Notizia”, e tra le mura di casa. Ora, la sua famiglia “pelosa” si allarga. L’ha annunciato la conduttrice dal suo profilo Instagram, pubblicando la foto del nuovo arrivato. Un cucciolo di levriero, che il marito Tomaso sognava da tempo. Odino, il levriero di casa Hunziker “Erano anni che Tomaso desiderava un levrierino… Eccolo qui… Il nuovo bebè di casa… Siamo tutti innamorati di lui! Compresi Lilly e Leone. Si chiama ODINO perché era l’unico della cucciolata con un codino storto” ha scritto su Instagram presentando il cucciolo. Un cagnolino che, per la famiglia Hunziker (nei giorni scorsi protagonista di un divertentissimo fotomontaggio con la Royal Family), non è esattamente il primo: la biondissima conduttrice ha già due barboncini, Lilly e Leone. “Buona Pasqua da me e i miei pelosi (visibilmente provati da questa quarantena). Lilly sembra Angelo Branduardi dopo essersi buttato in acqua! Vi abbraccio virtualmente e ricordatevi… Risorgeremo anche noi!” scriveva la Hunziker su Instagram il giorno di Pasqua, facendosi ritrarre coi suoi barboncini. E, in effetti, i cagnolini sono spesso protagonisti dei suoi scatti. Tantissime sono sul suo profilo le foto che la ritraggono in loro compagnia: “Peluche? Noooooo… È il mio amore morbido e peloso incredibile! Un bacio da me e Lilly… (quando la bacio chiude gli occhietti)” scrive a commento di una fotografia insieme alla sua cagnolina. E, ancora: “Certi sguardi li sanno dare solo loro… Noi due ci capiamo al volo!”, “E lui tra di noi… Ogni volta che voglio baciare mio marito… Lui si pianta lì”. C’è da scommetterci: il prossimo scatto la ritrarrà insieme alla new entry Odino!

Michelle Hunziker, il suo amore per i cani

«Sono intelligentissimi. Sembra che ti parlino, basta saperli interpretare. Sono due coccoloni ed essendo barboncini non perdono il pelo, sono... anallergici! Hanno un carattere meraviglioso, l’unico “difetto” è che appena suona il campanello abbaiano come matti. Con quelle loro vocine stridule che ti perforano i timpani» scherzava tempo fa Michelle, quando Odino ancora non era arrivato.

Sono madre e figlio, il barboncino Lilly e il barboncino Leone. «Hanno una vita meravigliosa. Sono curati e mangiano solo cose che fanno bene. Certo, se fosse per loro si nutrirebbero di bistecche, ma sono vietate. La mattina mangiano l'umido e il pomeriggio le crocchette. Sono bravissimi in casa, vanno fuori da soli quando devono fare i loro bisogni. Poi magari quando torno a casa si emozionano e fanno pipì per la gioia» ha raccontato. Spiegando che Leone, alla nascita, pesava solo 700 grammi. E che è per un bel po’ è stato in incubatrice.

Ogni tanto, i suoi cani Michelle Hunziker li porta al lavoro. E, quando non può farlo, lascia loro una maglietta col suo odore. Sono come figli per lei, e li ama di un amore incondizionato.