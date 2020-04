Joshua Jackson, il Pacey di "Dawson's Creek" è diventato papà

@Getty Images

Jodie Turner-Smith e Joshua Jackson sono diventati genitori: è nata la prima figlia dell’ex star di “Dawson’s Creek”

Per tutti, Joshua Jackson è l'indimenticato Pacey di “Dawson’s Creek”. Oggi, quel ragazzo dal volto buono di cui Katie Holmes si innamora nel teen drama è decisamente cresciuto. Ed è diventato padre, per la prima volta. A dare la notizia è stato il magazine People che, lo scorso dicembre, aveva annunciato il matrimonio tra l’attore e Jodie Turner-Smith. Joshua Jackson, nata la sua prima figlia La bimba di Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith è nata e ad annunciarlo sono i stati i due attori con un breve comunicato stampa. “Sia la mamma che la bambina stanno bene”, ha fatto sapere il loro addetto stampa a People. L’annuncio della nascita è arrivato poco dopo la pubblicazione su Instagram di un’ode alla maternità: “La maternità è un viaggio fantastico, fatto di meraviglia e di cambiamento. Grazie a Nancy Gomez (la fotografa che l’ha ritratta col pancione, ndr.) per aver saputo catturare una piccola porzione di questo viaggio. Non dimenticherò mai come mi sono sentita, e non voglio scordarmi di com’ero” ha scritto sul social la Turner-Smith, postando un’immagine che la ritrae nuda col pancione in bella vista. Dopo la lunghissima relazione con Diane Kruger, nel 2019 Joshua Jackson ha portato all’altare Jodie: la conferma delle avvenute nozze è arrivata lo scorso dicembre, ma già da un mese i due indossavano le fedi. Si dice che, addirittura, il matrimonio risalga ad agosto. Riservatissima, la coppia non ha mai svelato la data. E neppure ha mai annunciato formalmente la gravidanza, resa nota nel gennaio 2020 quando l’attrice - a Los Angeles - era stata sorpresa col pancione in mostra. Due mesi dopo, la conferma del sesso: i due aspettavano una bambina. Che ora è nata, sebbene il suo nome rimanga top secret.

Chi è Jodie Turner-Smith

Dal 2006 al 2016, Joshua Jackson è stato fidanzato con Diane Kruger. Poi, nel 2018, nella sua vita è arrivata la modella e attrice inglese Jodie Stephanie D. Turner-Smith, classe 1986. Nota per i suoi ruoli nelle serie tv “The Last Ship” e “Nightflyers” e nel drammatico “Queen & Slim”, Jodie ha origini giamaicane e un passato da impiegata in banca.

A lanciarla nel mondo dello spettacolo è stato Pharrell Williams, che l’ha convinta a trasferirsi a Los Angeles per tentare la carriera di modella. Ha debuttato come attrice nel 2013 in “True Blood” e, da quel momento, ha recitato in diversi film e serie tv.

«La mia prima cotta? Pacey di “Dawson’s Creek”», confessava lei qualche tempo fa. Insieme al marito vorrebbe crescere la primogenita lontano dagli Stati Uniti, magari in Inghilterra, oppure in Canada. Sia come sia, ora la piccola è nata. E i due non potrebbero essere più felici.